Reaparece Will Smith para disculparse nuevamente con Chris Rock

Will Smith publicó un vídeo para disculparse de nuevo con Chris Rock por la bofetada que le dio el pasado marzo durante la gala de los Oscar 2022 y que, como consecuencia del acto de violencia la Academia de Hollywood decidió vetar al actor durante 10 años.

"Ha pasado un tiempo... En los últimos meses, he estado pensando mucho y trabajando mucho. Han hecho muchas preguntas justas que quería tomarme un tiempo para responder”.

"Estoy profundamente arrepentido y estoy tratando de estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo. Soy humano y cometí un error y estoy intentando no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda", agregó. "Estaba fuera de línea y me equivoqué, mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", declaró.

El ganador del Óscar explicó que intentó ponerse en contacto con Chris Rock, pero el comediante se negó a hablar y le pidió tiempo para digerir el suceso.

"Estaba confundido en ese momento. Todo era borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar. Cuando lo esté, me contactará. Te quiero decir, Chris, que me disculpo, mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", dijo el protagonista de "Soy Leyenda".

En el clip de casi seis minutos la estrella, de 53 años, hizo extensivas sus disculpas a la madre y el hermano del presentador. "Esa fue una de las cosas de ese momento que no me di cuenta. No estaba pensando en cuántas personas se lastimaron en ese momento. Quiero disculparme con la madre de Chris, con la familia de Chris, especialmente con su hermano Tony Rock. Esto es probablemente irreparable", expresó el histrión.

El protagonista de "El Príncipe del Rap" también explicó que su esposa Jada no le pidió que abofeteara a Rock tras la polémica broma sobre su alopecia y que decepcionar a la gente, incluida su esposa, siempre ha sido su peor pesadilla. "Decepcionar a la gente es mi principal trauma. Odio cuando decepciono a la gente, por lo que duele psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tiene de mí", confesó.

Smith concluyó el video con la promesa de aprender de sus errores y no volverlos a repetir. "No voy a tratar de descargar todo eso en este momento. Pero puedo decirles a todos ustedes, no hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento. Ninguna parte de mí piensa que esa es la mejor forma de manejar una falta de respeto o insulto. Sé que fue confuso, sé que fue impactante, pero les prometo que estoy profundamente dedicado y comprometido a poner luz, amor y alegría en el mundo", finalizó.

Durante la 94 edición de los premios Óscar el actor fue galardonado con la estatuilla dorada a Mejor Actor por la película "Rey Richard: Una Familia Ganadora", a pesar de el polémico momento que protagonizó al golpear al también actor y productor, de 57 años.