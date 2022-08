Acer Nitro 5: una poderosa máquina gamer que cumple cabalmente

Para juegos competitivos (que requieren altas tasas de cuadros por segundo) se mantuvo por encima de los 100 cuadros promedio en los 3 títulos que utilizamos en sus configuraciones predeterminadas. Con sólo unos ajustes de texturas o shaders, puedes llegar sin problemas al máximo de sus 144Hz.

Utilizamos The Evil Dead The Game como un juego estándar (aunque es en línea, es de pocos personajes en pantalla; lo que le permite usar detalles altos). Desgraciadamente, el título se encuentra bloqueado a 60 cuadros; por lo que no pudimos aprovechar al máximo la tarjeta. Sin embargo, esos 60 se mantuvieron completamente estables en nuestra sesión de juego en la calidad más alta.