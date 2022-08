Ex de Britney Spears filtra videos de la cantante peleando con sus hijos

La polémica en torno a Britney Spears continúa, pues unos recientes videos filtrado por su ex Kevin Federline, la evidencia en plena pelea con sus hijos.

"No puedo sentarme y dejar que mis hijos sean acusados de esta manera después de lo que han pasado. Por mucho que nos duela, decidimos como familia publicar estos videos que los niños tomaron cuando tenían 11 y 12 años.

"Esto ni siquiera es lo peor. Las mentiras tienen que parar. Espero que nuestros hijos crezcan para ser mejores que esto", se lee en el último posteo de Kevin, que minutos después fue eliminado, sin embargo los cibernautas los capturaron y continúan circulando en redes sociales.

En el primer clip se le ve a la “Princesa del pop” discutiendo con los niños antes de dormir.

“Esta es mi casa, si quiero entrar aquí y darte loción para la cara porque es áspera, y todo lo que me dices es ‘está bien’. No, no está bien. Todos deben comenzar a tratarme como una mujer válida. Soy una mujer, ¿de acuerdo? Sean amables conmigo ¿Entienden?”, exclamó.

En otra grabación aparecen en un automóvil mientras a ella se la ve alterada, aparentemente la discusión surge después de que Sean Preston entró a una heladería sin zapatos.

“¿Has perdido la maldita cabeza? ¿Has perdido la maldita cabeza?” ella le preguntó. "Estoy en shock contigo y no sé qué hacer", supuestamente dijo Spears. “Y te tengo miedo porque eres raro porque estás pasando por la pubertad. Y no sé qué decir. Pero me importa más de lo que crees.

Las evidencias de Federline salieron a menos de una semana de que dio una entrevista en la que afirmaba que sus hijos habían elegido no ver a la estrella del pop durante "unos meses" a causa de sus fotos de semidesnuda de Instagram.

El abogado de Britney Spears critica a Kevin Federline por 'violar' la privacidad de la cantante

El abogado de Britney Spears, Mathew Rosengart, salió en defensa de la intérprete de “Toxic” en una entrevista que le concedió a Page Six.

"Britney Spears es un ícono brillantemente talentosa y extremadamente trabajadora, que es legítimamente amada y respetada por millones de personas en todo el mundo. No se puede decir lo mismo, lamentablemente, del señor Federline, quien por razones que son inexplicables, decidió dar una entrevista gratuita que ha lastimado a la madre de sus hijos", dijo la ex fiscal federal.

Rosengart agregó que Britney ha "apoyado fielmente" a sus hijos Sean Preston, de 16, y Jayden James, de 15, y "los ama mucho".

"Ya sea que se dé cuenta o no, el señor Federline no sólo ha violado la privacidad y la dignidad de la madre de sus hijos, sino que ha socavado a sus propios hijos, cuya privacidad debe proteger", dijo el poderoso abogado que ayudó a liberar a Britney de la tutela impuesta por su padre.

El defensor legal de la famosa agregó que está trabajando con Instagram para "garantizar" que Federline "se acate a sus reglas” y está “explorando todas las medidas apropiadas contra él".

“Además de degradarse a sí mismo y violar las normas sociales, ahora también ha creado varios problemas legales para sí mismo, incluidos, la implicación de los estatutos de acoso cibernético, entre otros”, aseguró el abogado con sede en Los Ángeles.

"Mientras tanto, como dijo conmovedoramente la propia artista, todo lo que ocurra entre ella y sus hijos debe permanecer en privado", concluyó.