Lucero se transforma en ‘Sandy’ y rinde sentido homenaje a Olivia Newton-John

El fallecimiento de la cantante y actriz Olivia Newton-John ha causado gran impacto en el mundo entero, ocasionando la reacción de cientos de celebridades que encuentran difícil de creer que haya partido, y Lucero se ha sumado a ellos para ofrecer un sentido homenaje a su manera.

Fue a través de sus redes sociales la ex esposa de Manuel Mijares publicó un video de su participación en el programa brasileño Máquina da fama y en donde se transformó en Sandy, el icónico personaje al que le dio vida la fallecida Olivia.

TE RECOMENDAMOS: Fallece Olivia Newton-John a los 73 años

“Recordando a Olivia… cuando tenía 8 años Vaselina fue sin duda mi película favorita y la vi docenas de veces. Los Reyes Magos me trajeron los cassettes y fue mi regalo favorito durante mucho tiempo. Escuché y me aprendí todas las canciones. ace unos años en Brasil tuve la alegría de hacer este número musical que disfruté al máximo caracterizada como ella. Momentos inolvidables, personas inolvidables”, escribió Lucero.

En el clip se puede ver a la cantante junto a actor Carlo Porto, recreando el famoso número musical You're the One That I Want, la penúltima escena de Grase.