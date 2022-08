“Te queremos libre”: Abuelo de 92 años manda emotivo mensaje a su nieto al saber que es homosexual

Algunos jóvenes empiezan su lucha por decir a viva voz que sus gustos e intereses son diferentes a los tradicionales, que son homosexuales o, incluso, aún no saben cómo definirse pero, ¿cómo reciben la noticia sus padres y el resto de la familia? Un abuelito impactó y conmovió las redes sociales al enterarse que su nieto era homosexual.

Se trata de el joven Abel Pérez, quien compartió en las redes sociales la conversación que tuvo con su abuelo de 92 años cuando le confesó que era gay, y la cual dejó a muchos con la boca abierta.

"Mis abuelos hoy se han enterado de que soy gay y mi yayo ha venido a mi habitación y me ha dicho esto. 92 años tiene", tituló su tweet Abel en donde adjunta una grabación de la conversación que tuvo.

En las grabaciones se escucha como su abuelo le demuestra todo su apoyo y amor diciendo que no tenga miedo de hablar con ellos porque quiere que sea libre.

"Tu con nosotros no tengas miedo en decirnos lo que quieres, porque ha habido muchas personas, ahora ya no, pero en el tiempo pasado han habido muchas personas asustadas por no poder expresarse como son. Eso hoy ya no existe porque la Yaya y yo queremos que seas feliz, queremos que estudies, que saques unos estudios que te ganes la vida, y ser libre", concluyó su abuelo.

La historia rápidamente se hizo viral y miles de personas dejaron sus muestras de apoyo en comentarios donde aseguraban que su anécdota les había encantado:

“Para que luego digan que es mejor no salir del armario ante las personas mayores. El amor no entiende de edades. ¡Enhorabuena y como dice tu yayo ‘A ser libre’”, Qué importante es para uno saber que los tuyos te apoyan y, a veces, nos sorprende, pero los abuelos son más comprensivos de lo que pensamos. Siéntete afortunado, porque hay muchos que esto no lo viven. Bravo por tu abuelo y por ti, por decírselo”.

Más tarde, el joven manifestó que sus abuelos son los únicos que nunca le han fallado y que le han demostrado esa lealtad una vez más, a través de un tierno Twitt: “Son las únicas personas que se que pase lo que pase nunca me fallarían y me lo han vuelto a demostrar”.