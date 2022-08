Adele confiesa sentirse enamorada como nunca antes

Todo parece indicar que el corazón de Adele está completo y libre de heridas, y es que la cantante recientemente aseguró sentirse completamente enamorada y obsesionada con su nuevo amor.

Como muchos saben, la historia de Adele en el tema del amor no ha sido nada fácil, pues por lo que cuenta en sus canciones, le han roto el corazón varias veces.

Y aunque el panorama haya sido sombrío para ella en algún momento, lo cierto es que ahora está viviendo cosas que probablemente no se imaginó.

Para la cantante todo es color de rosa junto a su novio Rich Paul. De hecho, en una entrevista que concedió a la revista “Elle”, confesó que a pesar de sufrir emocionalmente por el divorcio que atravesó, todavía siente el deseo de contraer nupcias e incluso tener hijos.

“Soy ama de casa y soy matriarca, y una vida estable me ayuda con mi música. Pero en este momento, todo lo que tengo en mi cerebro es: mi próxima residencia en Las Vegas”.

Recordemos que Adele y Rich fueron vistos juntos por primera vez en un partido de la NBA en julio del año pasado y una fuente le confirmó a la revista People que la artista había estado saliendo con el agente deportivo durante unos meses.

En febrero de este año surgió el rumor de un compromiso cuando la cantante fue vista con un anillo de diamantes en su dedo anular en los Brit Awards. Además, días después en su participación en The Graham Norton Show, Adele vaciló con el presentador al hacer referencia al gran diamante que llevaba puesto, a lo que ella solo se limitó a decir que el anillo era encantador.

A pesar de que lo anterior resulta muy sospechoso, lo cierto es que la intérprete de “Rolling in the Depp” confirmó que hasta el momento no está casa ni comprometida, pero sí muy enamorada.

Respecto al anillo con el que bromeo, se asegura que solo se trata de un lujo que ella solita se pudo haber dado, ¿tú qué opinas, se casarán pronto?