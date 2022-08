Marvel’s Spider-Man Remastered en PC, Nueva York con trazado de rayos al máximo

Tras jugar Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales en PS5, terminando ambos al 100% con todo y contenidos adicionales, no podíamos esperar a ver la experiencia definitiva en PC con Marvel’s Spider-Man Remastered. Ahora tuvimos oportunidad de evaluarlo con una computadora con las máximas especificaciones, para ver lo que sin duda es la expresión final de este increíble videojuego basado en el amigable vecino.

Es importante subrayar que este análisis se enfocará en las diferencias vs la versión de consola, ya que el juego en cuanto a gameplay e historia, es lo mismo que pueden encontrar en nuestra reseña del juego.

Especificaciones de la computadora:

CPU: Intel Core i9 12900k

Ram: 32 GB de Ram DDR5 Kingston Fury a 5200 Mhz

a 5200 Mhz Motherboard: Z90 Aorus Pro

Sistema de enfriamiento: Aorus Waterforce X240

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

SSD: WD_Black SN750 NVMe

Smart TV: LG BX OLED 4K @120 hz

Rendimiento

A pesar de que la computadora es superior en hardware, es importante resaltar que los tiempos de carga fueron 1 segundo más agiles en la versión de PS5, es algo sutil, pero se entiende por la velocidad de lectura de la SSD que utilizamos que es de 3,100MB/s vs la SSD de la PS5 que es de 5,500 MB/s, algo que sin duda pudimos equiparar su hubiéramos usado el más reciente modelo de WD Black, la SN850 NVMe.

Algo que nos llamo la atención es que el juego hace uso extremo del procesador (una media del 85%) al correrlo en resolución 4K con todo al 100%, por lo que es importante considerar esto por el consumo energético que acarrea.

Sobre los cuadros por segundo con la configuración anteriormente mencionada, conseguimos una media de 77 FPS con DLSS en modo calidad en la resolución 4K con el Ray Tracing encendido. Si desactivamos el DLSS nos daba una media de 54 FPS.

En cuanto a los aspectos visuales enumeraremos que diferencias hay sobre la versión de consola.