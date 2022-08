Robert de Niro se convierte en protagonista y antagonista en 'Wise Guys', una nueva película de mafiosos

Robert de Niro demuestra, una vez más el porque es uno de los actores más queridos y versátiles en el mundo del cine, pues recientemente se confirmó su participación en una película de mafiosos.

Se trata de un largometraje 'Wise Guys', pero eso no es todo, pues el actor asumirá dos papeles clave en la película que se prevé tenga su estreno en los cines, aunque aún no se tiene una fecha exacta para esto.

Warner Bros ha sido la productora encargada de realizar 'Wise Guys', y estará dirigida por Barry Levinson, el cineasta más conocido por "Rain Man" y "Wag the Dog", y está listo para volverse a reunir con De Niro.

El proyecto reúne al dúo después de sus colaboraciones en el telefilme de HBO nominado al Emmy El mago de las mentiras, en el que De Niro interpretaba a Bernie Madoff, y en la comedia dramática de Magnolia Pictures de 2008. El guionista es Nicholas Pileggi, el autor del libro en el que se basa la película.

Barry Levinson, Robert De Niro

¿De qué trata "Wise Guys"?

"Wise Guys" sigue a los jefes del crimen italoamericano Vito Genovese y Frank Costello, que dirigieron sus respectivas familias durante el siglo XX. En 1957, Genovese intentó, y fracasó, asesinar a Costello, que finalmente resultó herido e intentó retirarse de la mafia.

Para De Niro, "Wise Guys" es un regreso al género que lo convirtió en una estrella. Junto con "Goodfellas", el actor se hizo un nombre en dramas criminales como "El Padrino Parte II", "Mean Streets" y "Casino".

De Niro es ganador de dos Oscar que ha aparecido recientemente en películas como The Irishman y Joker. Entre los otros proyectos próximos del actor está la película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.