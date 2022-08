Coldplay rinde emotivo homenaje a Olivia Newton-John en pleno concierto

Hace tan solo un par de días, el mundo entero perdió a uno de sus mayores iconos de la cultura pop, cuando la estrella de Grease, Olivia Newton-John falleció, tras haber luchado tres veces contra el cáncer a lo largo de 30 años, el lunes 8 de agosto a la edad de 73 años.

Ante la lamentable noticia, han sido muchas las celebridades que han rendido tributo a la actriz y cantante, de diversas maneras, y esta vez, Coldplay decidió hacerlo de unas forma muy emotiva.

Fue durante su presentación en el estadio de Wembley, en Londres, dónde la agrupación británica se unió a la cantante Natalie Imbruglia e interpretaron la canción Summer Nights de la célebre película Grease ante más de 90.000 fans.

La cantante australiana-británica Imbruglia interpretó la parte del dúo de Newton-John, mientras que el líder de Coldplay, Chris Martin, cantó la parte de John Travolta.

En las imágenes del evento, se pueden escuchar las voces del público resonando por todo el estadio y, en un momento dado, Martin anima al público a recrear el dulce momento en el que Danny y Sandy adulan su romance de verano al final de la canción.

La pareja estuvo acompañada por el músico Jacob Collier, así como por un público que agotó las entradas y que cantó el querido dúo. En la película de 1978, Newton-John interpretaba a Sandy y Travolta a Danny, estudiantes de secundaria que se enamoraban.

Coldplay, Imbruglia y Collier se suman a la creciente lista de artistas que se han subido al escenario para recordar a Newton-John, cuyos éxitos incluyen "Physical" y "Twist of Fate", desde su muerte. El 13 de agosto, The Chicks versionaron "Hopelessly Devoted to You" de Grease durante su concierto en Washington.