MLB The Show 22 ¿un Home Run o un rotundo Out para consolas de nueva generación?

La ventaja de ello, es que no solo logra una gran física de juego, sino que los controles se adaptan perfectamente tanto para novatos, como para jugadores más experimentados, teniendo la opción de elegir si quieres jugar como simulación o un estilo arcade, siendo este último con controles más fáciles sin descuidar la experiencia de juego.

Los modos de juego son interesantes, pero no son variados, ya que cuenta con las temporadas regulares, partidos rápidos, carrera de un jugador y el modo franquicia, la modalidad más profunda donde armarás tu propio equipo, y podrás personalizar uniformes, plantillas e incluso un modo de edición de estadios muy bien logrado.

La edición de estadios es uno de los añadidos más completos tiene la versión de este año, ya que podrás elegir prácticamente cualquier elemento para personalizarlo, como los tipos de gradas, pantallas, iluminación, espectaculares de anuncios, vegetación, edificios recreativos e incluso es posible seleccionar todas las instalaciones y carreteras que quieras poner alrededor de tu estancia. Incluso puedes añadir dinosaurios que se mueven y sirven para adornar tu complejo deportivo.

Bola curva para el tercer out

El apartado visual es adecuado y el escaneado de los jugadores es bueno, sin embargo, no hay cambios importantes con respecto al título del año pasado, a pesar de que lo probamos en un PlayStation 5 en una televisión 4K, por lo que no se aprecia como un juego de nueva generación.

En características de la nueva generación, MLB The Show 22 no aprovecha la vibración aptica del mando DualDense en Playstation 5, ya que sentirás de vez en cuando efectos cuando corren los jugadores o bateas una pelota, pero no una sensación para resaltar.

Mismo caso para los gatillos adaptativos, los cuales, gracias a que estos botones no se utilizan con frecuencia durante los partidos, no detectamos resistencia en ningún momento, y solo se sienten las vibraciones en determinadas acciones como llegar a una base o hacer una anotación. Un punto que no es de nuestro agrado, es que la totalidad de MLB The Show 22 está en inglés, incluyendo menús, recomendaciones, tutoriales y controles, y aunque es característico de la saga, esto contrarresta la experiencia de juego para quienes no se familiarizan con el idioma, pero gustan del béisbol y probar sus videojuegos. Lo que significa que los narradores solo hablarán en inglés, que, aunado a que son voces poco carismáticas, no añaden emoción al encuentro y será una característica que está presente pero que no te darás cuenta de que está ahí. Conclusión MLB The Show 22 es entretenido gracias al realismo del gameplay, a la accesibilidad de juego apto para novatos y veteranos, así como la personalización de los estadios, sin embargo, el apartado gráfico no parece de nueva generación, y tampoco aprovecha correctamente el DualSense, que, añadido al punto de que todo el título está en inglés, esto merma la experiencia y no termina por ser tan diferente al del año pasado. Calificación 8 Por Marcos Rabía Prime Ernie Banks has arrived! 💎🐻



Find “Mr. Cub” in Chase Pack- Set 4 today around noon PT. https://t.co/xNW8GVs7Mu #MLBTheShow pic.twitter.com/0aEXQy0gyo — MLB The Show (@MLBTheShow) August 30, 2022