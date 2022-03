Ghostwire Tokyo, explorando todos los rincones para encontrar a los espíritus de la capital nipona

Ghostwire Tokyo es el nuevo título de PlayStation 5 y PC de Shinji Mikami, genio detrás de Resident Evil que de la mano de Tango Gameworks, creadores de The Evil Within han logrado crear una nueva IP con un gameplay adictivo que sin duda tiene el sello de los juegos de Bethesda, su actual distribuidor.

Esta entrega se centra en el icónico barrio de Shibuya en Tokio, Japón. En este lugar, una misteriosa niebla (parecida a la de la novela de Stephen King) ha desaparecido una buen parte de la población, convirtiéndolos en monstruos dignos de cualquier pesadilla, bajo este contexto es que aparece un espíritu que se hace de un cuerpo inerte en medio de este caos. Este simbionte llamado KK que bien podría recordarnos a Venom, logra revivir al protagonista Akito.

Durante el inicio, veremos como enlazan el drama del secuestro de la hermana del protagonista, con un grupo de extraños portadores de máscaras Hannya. Todo esto se irá complicando, ya que KK en su forma humana fue una suerte de detective que justo iba detrás del grupo que ha secuestrado a la pariente del poseído.

Poderes místicos

El juego es una mezcla de acción y elementos de rol que por un lado conservan la esencia de los juegos de Bethesda con una pizca de detalles que podemos ver en títulos de Ubisoft. Akito gracias a KK, cuenta con una buena cantidad de poderes sobrenaturales basados en elementos (fuego, agua, etc.), estos en paralelo con movimientos de parkour le dan un toque particular que lo hacen único. Todo esto integra un árbol de evolución de poderes y el personaje que a su vez incluye alimentos, ropa e incluso objetos que pueden apoyarnos para encontrar NPC’s como los perros. Sonará extraño, pero incluso los caninos en la ciudad tienen cierta relevancia, ya que, al usar nuestros poderes para comunicarnos con ellos, podemos saber si este tiene hambre o no, al alimentarlos, nos ayudarán a encontrar cosas que pueden ser dinero o puntos para subir la capacidad de nuestros poderes elementales.

Una de las principales dinámicas consiste en atrapar espíritus, mismos que se traducen en puntos que redimimos por medio de casetas telefónicas, para después convertirlos en experiencia que nos sirve para evolucionar al personaje. No obstante, los poderes del protagonista no solo se enfocan en el ataque, sino también en el desplazamiento, por ejemplo, tenemos una especie de poder de levitación que nos ayuda a planear de un lugar a otro y esto sin duda es de gran apoyo para alcanzar puntos más altos o lejanos. También tenemos un poder que nos ayuda a detectar enemigos y puntos débiles, este es de gran ayuda si nuestra estrategia está centrada en el sigilo.