Joven aterra a sus seguidores al presentar a su familia de trapo

Recientemente en las redes sociales se hizo viral el caso de un joven que presentó a su peculiar familia.

Hasta aquí podríamos decir que todo es normal, pero a más de uno desconcertó ver la imagen de aquellas personas que conforman ese inusual núcleo familiar.

Y es que el hombre de 27 años de edad que ahora es famoso en TikTok presentó a su novia y a sus dos hijos de trapo, hecho que no tardó en causar terror entre los usuarios de internet.

Cabe destacar que en los clips cortos, el muchacho asegura que quiere mucho a Natalia, su novia, y que además es padre de los dos hijos que ha tenido con ella.

Algo que por supuesto ha llamado mucho la atención es que el tiktoker confesó que creó toda esta fantasía de la familia de trapo porque no tiene a nadie más y no quiere quedarse solo.

“Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie. No me puedo quedar solo”, aclara en uno de sus últimos videos compartidos en su cuenta de TikTok .

El tiktoker, identificado como Cristian, revela que vive una bonita relación con su familia de trapo. Con su novia comparte muchas cosas y no le da pena salir a pasear a la calle con ella, incluso a veces ven películas juntos y hasta habla con la muñeca.

“No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella y pienso casarme si no tengo pareja”, comenta Cristian en una entrevista.

Añadió que uno de sus hijos de trapo tiene casi dos años de edad y se llama Adolfo, mientras que la niña tiene un año y se llama María.

¿Qué opinas de esta inusual familia?