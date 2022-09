Avril Lavigne recibe su estrella en el Paseo de la Fama

Después de un tiempo retirada de la música, Avril Lavigne regresó más fuerte que nunca, y después de estrenar su más reciente éxito Love It When You Hate Me, ahora fue honrada con la estrella número 2.731 en el Paseo de la Fama de Hollywood el pasado 31 de agosto.

La estrella fue colocada en el 6212 de Hollywood Boulevard, y fue otorgada en la categoría de Grabación. La cantante uiteó fotos a sus fans en Twitter, dedicado a su mas grande fan, su madre: "Mira mamá, tengo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood".

Look Mom. I got a star on the Hollywood Walk of Fame ⭐️ pic.twitter.com/u3Cozv7lc2 — Avril Lavigne (@AvrilLavigne) August 31, 2022

“Recuerdo haber visto estos nombres legendarios y nunca hubiera imaginado que el mío estaría aquí. Este es probablemente el día más genial de mi vida”, dijo la cantante.

Machine Gun Kelly y el productor y músico John Feldmann fueron algunos de los que hablaron para honrar a la cantante, y también asistieron miembros de su extensa familia musical y amigos, como Jxdn, Joel Madden, Jagwar Twin y su prometido Mod Sun.

“Avril Lavigne, eres la amalgama de la infancia de nuestra generación. Todas las veces que se me rompió el corazón, tu música estaba en mis auriculares. Fuiste una inspiración para una generación de niños como yo que llevaban vaqueros anchos y patinaban y no encajaban en la versión de la MTV de lo que querían las chicas”, declaró Machine Gun Kelly durante su discurso sobre Lavigne.

Su gran trayectoria

Avril Lavigne ha hecho historia, ha batido récords y ha abierto su propio camino como fuerza inflexible en la música y la cultura. Además de vender 40 millones de álbumes en todo el mundo, ha conseguido ocho nominaciones a los premios GRAMMY, así como ocho premios Juno.

Avril Lavigne comenzó oficialmente su carrera como cantante a los 16. Dejó la escuela y persiguió su sueño y lo alcanzo. Ha conseguido un puesto en el Top 10 de la lista "Best of the 2000s" de Billboard y tiene un récord mundial Guinness como "la artista femenina en solitario más joven en encabezar la lista de éxitos del Reino Unido"

El 4 de junio de 2022, Avril celebró su icónico álbum de debut con el lanzamiento de Let Go, Edición 20º Aniversario, que incluye 6 temas extra, entre ellos su nueva versión de estudio de "Breakaway" y rarezas de las sesiones de Let Go.

