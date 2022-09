Bizarrap y Quevedo llevan su 'Quédate' al Número 1 Global en España y Latinoamérica

Preguntar hoy en día por la canción del verano es (o era) una cuestión difícil. Y es que cada vez son más los artistas que conquistan las listas de éxitos durante la época más calurosa del año y consiguen hacer sonar sus ritmos en las discotecas. Ante tanta oferta de hits, es complicado darle el título a alguno de ellos. Pero parece que este año no ha habido ninguna duda.

A cualquiera que le preguntes por cuál cree que es la canción del verano de 2022, los nombres de Bizarrap y Quevedo no tardan en aparecer. Y es que el argentino y el canario han sonado en cada rincón, no solo de España, sino del mundo, con su Music Sessions #52. El vídeo ya suma más de 267 millones de reproducciones en Youtube. Una cifra que estamos seguros que no va a dejar de subir próximamente.

Pues bien. Bizarrap y Quevedo están dispuestos a seguir dando de qué hablar con su colaboración. Tanto que este 17 de septiembre se ha convertido en Número 1 Global de la Lista de LOS40 en España y Latinoamérica. Es la tercera vez que consiguen llegar a lo más alto de nuestro ranking. La primera fue el 20 de agosto y, la segunda, solo una semana más tarde. (Cada país debe adaptar este párrafo a los números 1 que haya tenido Bizarrap y Quevedo en su lista)

La colaboración de estos dos artistas llegó a principios de julio de este año. Inmediatamente se convirtió en la protagonista de las listas de las plataformas digitales y poco a poco consiguió ser un fenómeno. Ya sonaba en cualquier fiesta de cualquier rincón del mundo y los asistentes demostraban saberse su letra a la perfección. Pero esto solo acababa de empezar. "Lo que no es normal es lo que ha pasado con la canción después de que se haya estrenado", declaró Quevedo en una entrevista con Billboard.

Ante el cariño que nuestros oyentes han demostrado tener con estos dos artistas, han escalado una tercera vez, (Cada país debe adaptar este párrafo en relación a su lista) y lo han hecho por todo lo alto . Eso sí. No son los primeros en conseguir sonar desde el Número 1 de nuestra lista en todos estos países. Alejandro y Alicia Keys, Shakira, Camila Cabello, Karol G y Rosalía también se han convertido en los protagonistas de este hito.

De hecho, la última fue la catalana con 'Despechá' en la semana del 10 de septiembre al 19.

