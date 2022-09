Eugenio Derbez reaparece y habla del accidente que lo tuvo hospitalizado | VIDEO

Eugenio Derbez llamó la atención de todo el mundo al contar en las redes sociales lo que le había pasado hace unas semanas, cuando se dio a conocer que estaba hospitalizado tras haber sufrido múltiples fracturas.

De acuerdo a lo que dijo el comediante, este habría sido “el dolor más fuerte de su vida”, luego de sufrir nada más y nada menos que 15 fracturas.

Por supuesto que en un principio preocupó a todos sus fans, pues nadie daba detalles concretos de lo que le había pasado, ni siquiera su esposa, Alessandra Rosaldo, ya que ella solo informó que su esposo se estaba recuperando y que pasaría un largo tiempo para que recobrara la salud.

Después de haber pasado varios días, Derbez compartió un video corto en sus redes sociales en donde se le ve recostado en una cama con todo el brazo izquierdo inmovilizado.

Ahí dijo que fue el pasado 29 de agosto que sufrió un brutal accidente, justo mientras se encontraba jugando un video juego de realidad virtual con su hijo Vadhir.

“Yo sé que lo que más la gente quiere saber es qué pasó y por qué pasó. La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo. Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado”.

“Los últimos meses no pisé mi casa y a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me ha pasado, CODA, el Oscar y tres series. Estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado, me sentía como en la cárcel porque no tenía vida ni días libres. Este accidente pasó por eso, fue mi alma pidiendo parar”, dijo.

Además contó que pese a haber realizado actividades peligrosas recientemente en compañía de su hijo, había corrido con suerte, por lo que continuó disfrutando las horas de juego con su hijo.

“Faltando un día para regresar a mi casa fue que pasó esto. El mes anterior estaba haciendo cosas muy arriesgadas porque me encanta la adrenalina. Estuve con mi hijo en un río de cocodrilos y no me pasó nada”, recordó.

“Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita...”, narró.

“Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”.

Para corroborar lo anterior, el actor mostró una radiografía donde se alcanza a ver la magnitud, y recordó que tras caer y ser evaluado, los doctores fueron claros y le explicaron que se iba a someter a una operación riesgosa.

“Dije que fuéramos rápido al hospital, empecé a gritar porque no aguantaba y decidieron anestesiarme. El doctor me dijo que no podían operarme porque había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas”.

