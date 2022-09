Hisense E60 Lite: excelente software debajo de un hardware que se queda corto

Cuando nos referimos a smartphones de gama de entrada, muchos caen en el estereotipo de una mala experiencia: son lentos, se traban y la memoria tiende a llenarse rápidamente. Esto se debe a que los fabricantes necesitan recortar recursos para abaratar costos. El Hisense E50 Lite logra sortear este obstáculo usando una herramienta que es poco común en estos días: Android Go. Esto permite que la experiencia de usuario mejore en dispositivos con menos poder.

De primera vista, el HiSense E60 Lite parece adecuado para su punto de precio. Color mate con un módulo de cámara discreto y esquinas redondeadas. Sin embargo, al tomarlo te das cuenta de que su cubierta de plástico es áspera y con un pronunciado borde lateral. Éste incluso llega a molestar después de un rato. El lector de huellas está bien ubicado en la parte trasera y, en general, es fácil de manipular con una mano. En general, no es la mejor primera impresión.

Desempeño

Después del agridulce exterior, nos encontramos con un software eficiente. La versión Go de Android fue creada especialmente para equipos con poco RAM. Esto le permite correr la mayoría de los servicios en aplicaciones menos pesadas, lo que mejora el desempeño en estos equipos. Búsqueda, Mapas y Gmail; todos se manejan sin problemas. Puedes instalar apps “normales”, pero se nota la diferencia entre las planeadas para Go y las que no. Esto no sólo ayuda a correr las apps, sino también a usar el procesador de una forma más eficiente. La batería lo agradece y te permite llegar al final del día sin cargar.