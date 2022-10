Twerk: ¿por qué es considerado un baile de empoderamiento femenino?

En los últimos años, hemos visto en las redes sociales como cada vez es más popular el Twerking, el cual a rasgos generales tiene que ver con un baile en el que se utilizan movimientos pélvicos sensuales, y que las mujeres aman porque las “empodera”.

Cabe destacar que Twerking otwerk es la palabra del inglés que designa el acto de bailar provocativamente, muy semejante al perreo del reguetón.

Algo que ha definido a esta forma de bailar es que básicamente consiste en poner las manos en las caderas, tener las rodillas flexionadas, y realizar movimientos de cadera hacia dentro y hacia fuera de manera continua y repetitiva al ritmo de la música.

También puedes leer: Cynthia Rodríguez opaca a Olivia Newton-John al recrear “Vaselina”

Por la información que se tiene, el twerking tiene influencias de las danzas africanas, como el mapouka, aunque en occidente se le relaciona con el “perreo”, el baile que es distintivo del reguetón.

En Estados Unidos, el twerking forma parte de la cultura hip-hop desde la década de 1990, y en un principio se refería a la danza sexy y provocativa que realizaban las strippers a sus clientes a cambio de propinas.

No obstante, en su popularización mundial tuvieron mucho que ver celebridades del mundo del espectáculo, como Beyoncé, Rihanna o Miley Cyrus. La primera, en el año 2006, usó la palabra en la letra de su canción “Check On It”. Por su parte, Rihanna en mayo de 2013, incluyó en su video “Pour It Up” coreografías de twerking, mientras que Miley Cyrus lo danzó en su presentación durante los MTV Video Music Awards de agosto del mismo año, todo esto, desde luego, generó una inmensa repercusión mediática a nivel mundial.

Quizá te interese: Bailar tiene grandes beneficios para tu salud

Actualmente, este tipo de danza es promovida como un ejercicio aeróbico que permite quemar hasta 600 calorías en un aula de aproximadamente una hora, por lo que hay escuelas que enseñan twerking en distintos lugares del mundo.

¿Lo practicarías?