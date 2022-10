Muere Robbie Coltrane, "Hagrid" de Harry Potter; Así lo despide Daniel Radcliffe

Desafortunadamente, hoy nos enteramos de una lamentable noticia, y es que recientemente se dio a conocer que Robbie Coltrane, mejor conocido como “Hagrid” de Harry Potter falleció.

Como muchos recordarán el querido guardabosques se ganó el cariño de público de todo el mundo por la gran persona que era y el amor y cariño que tenía hacía el joven mago. (Daniel Radcliffe).

Y hace un par de horas, nos enteramos de que murió a los 72 años, de acuerdo a las declaraciones que dio su agente, Scott Henderson.

Además de la famosa saga de Harry Potter, Coltrane, quien nació en escocia, también participó en la serie británica "Cracker" y las películas de James Bond GoldenEye y The World Is Not Enough.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte, y muchos ante la eventualidad ya lamentan la pérdida, como Daniel Radcliffe y la autora de 'Harry Potter', JK Rowling.

Al emotivo texto, que la escritora publicó en Twitter, le acompañaba una imagen conmovedora ellos juntos, Rowling describió al difunto actor como "completamente único".

"Nunca volveré a conocer a nadie remotamente como Robbie. Tenía un talento increíble, completamente único, y fui más que afortunada de conocerlo, trabajar con él y reírme a carcajadas con él. Envío mi cariño y más sentido pésame a su familia, sobre todo a sus hijos".

Daniel Radcliffe, también le dedicó unas bonitas palabras y le elogió, recordando sus buenos momentos juntos en un comunicado: "Robbie era una de las personas más divertidas que he conocido y solía hacernos reír constantemente cuando éramos niños en el set. Tengo recuerdos especialmente gratos de él manteniendo el ánimo en 'El Prisionero de Azkabán', cuando todos nos escondíamos de la lluvia torrencial durante horas en la cabaña de Hagrid y él contaba historias y bromeaba para mantener la moral alta".

"Me siento increíblemente afortunado de haber podido conocerlo y trabajar con él y muy triste de que haya fallecido. Era un actor increíble y un hombre encantador", escribió el joven actor.