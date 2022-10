Podría haber secuela de "Malcolm el de en medio" escrita y dirigida por Bryan Cranston

Recientemente, se dio a conocer una noticia que emocionó a más de uno, y es que las posibilidades de que se haga una secuela de “Malcolm el de en medio” son muy altas.

Como muchos recordaremos, esta serie es una de las más importantes en la historia, de hecho, ya pasaron poco más de 20 años desde su última emisión, y sus protagonistas Frankie Muniz (Malcolm), Justin Berfield (Reese), Christopher Masterson (Francis), Erik Per Sullivan (Dewey), Jane Kaczmarek (Lois) y Bryan Cranston (Hal), siguen estando dentro del gusto del público.

A rasgos generales esta serie cómica cuenta la vida de un niño genio y su familia disfuncional, y ahora todo lo que quedó pendiente por ver, podría ser visto por millones de personas en todo el mundo una vez más, ya que Frankie Muniz aseguró que la famosa serie podría tener una secuela.

Lo anterior lo dio a conocer en una entrevista que concedió a Fox News, ahí confesó que Bryan Cranston, mejor conocido como Hal estaría preparando una secuela para la serie.

“Sé que a Bryan Cranston le gusta mucho la idea y que de algún modo está escribiendo el guion y haciendo que todo funcione. Entonces, podría haber algo. Yo estaría cien por ciento de acuerdo. Pero no sé, veremos qué pasa”, resaltó.

Además de lo anterior, el actor que dio vida a “Malcom” también tuvo la oportunidad de ahondar diversos temas como sus razones para alejarse de Hollywood, su vida fuera de la actuación, así como de su severa pérdida de memoria después de sufrir múltiples conmociones cerebrales y mini accidentes cerebrovasculares.

“Creo que gran parte de la conversación sobre la memoria o mi falta de memoria fue... tal vez exagerada, más de lo que realmente es. Cuando reflexiono ahora por qué hay tantas cosas que tal vez olvido, u olvido cosas que hice cuando era niño [porque] estaba haciendo tanto. Trabajaba tal vez 13 horas al día, y yo volaba por todo el mundo. Sabes, siempre estaba muy ocupado y es difícil absorber todo. Es difícil asimilar todo”.

Cabe recordar que tras participar en Dancin with the stars en 2017 el actor comentó que tenía problemas para recordar la serie que lo elevó en su momento al estrellato mundial: “Apenas recuerdo la serie. Casi siento como si no fuera yo, he tenido nueve conmociones cerebrales y varios mini-infartos cerebrovasculares”, añadió el actor para Entertainment Weekly.

Además de eso, el actor de 26 años compartió con sus fans que mientras está lejos de las cámaras, disfruta como nunca de ver los episodios de Malcolm. “Realmente no vi el show cuando estaba en emisión, pero desde entonces lo he visto con mi esposa, los 151 episodios, y me di cuenta: ‘Wow, eso es lo que estábamos haciendo’. Puedo separarme de haber estado en él y verlo hoy como un fanático”, recordó.

Cabe recodar que, cuando Bryan Cranston se enteró de la perdida de memoria de Frankie Muniz se conmovió y comentó que no permitiría que olvidara una de las etapas donde fue la estrella: “Ese será mi trabajo, recordarle la vida tan plena que tuvo con Malcolm”, explicó en su momento el actor protagónico de Breaking Bad.

A lo largo de sus siete temporadas, Malcolm in the middle fue uno de los programas de televisión favorito de la audiencia y también un favorito de la crítica, recibiendo siete premios Emmy, un Grammy y varias nominaciones más. Esta comedia tuvo más de 150 episodios, y sigue siendo una de las favoritas de los fanáticos, así como una de las más buscadas por las plataformas de streaming -actualmente en Disney+-.

¿Te gustaría ver una secuela de esta serie?