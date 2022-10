Una carta de amor revelaría que Ricky Martin y Eduardo Verástegui tenían un romance secreto

En más de una ocasión, Ricky Martin ha llamado la atención del mundo, no solo por su música, también por el secreto que representan sus relaciones amorosas.

Y en esta ocasión no es la excepción, ya que recientemente, se hizo viral la filtración de una carta de amor que supuestamente le enviaría Ricky Martin al actor Eduardo Verástegui.

Lo anterior se dio a conocer en el programa de YouTube “Chisme No Like”, y además del supuesto escrito, los conductores insistieron en que el cantante y el actor mantuvieron por un tiempo un romance secreto.

Cabe señalar que esta relación se habría dado años antes de que Ricky se casara con Jwan Yusef, su actual pareja con quien tiene dos hijos.

Fue el periodista Javier Ceriani quien reveló que fue a través de una carta en 2017 como se destapó dicha relación secreta entre Ricky Martin y Eduardo Verástegui y, es que el boricua se la envió al actor junto a un ramo de rosas con un mensaje que decía: “gracias por ser esa persona tan especial en mi vida. Te quiere, Ricky” , información que se corroboró gracias a que en la postal anexaba el domicilio del famoso.

De acuerdo con Javier Ceriani, ambos famosos se conocieron después de un concierto de Ricky Martin que se realizó en el Foro Sol de la Ciudad de México, en donde el representante del boricua llevó a Eduardo Verástegui a su camerino y el cantante cayó rendido ante la belleza del actor. “Él se enamora perdidamente y le pidió su teléfono. Lo metió a un cuartito para cuadrar que cuando fuera a Miami lo encuentrara en su mansión”.

Aunque en ese momento no Eduardo no buscaba tener una relación con Martin, la conversación siguió fluyendo, al punto de que se corrió el rumor de que el boricua estaba perdidamente enamorado de él.

A pesar de que no se sabe a ciencia cierta lo que sucedió en esa relación secreta, en estos momentos se puede confirmar que no trascendió ese romance, pues Ricky Martin se encuentra completamente enamorado del pintor Jwan Yusef, con quien no sólo está casado, sino también es el padre de sus hijos.