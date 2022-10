Gotham Knights, los alumnos no lograron superar al maestro

Aquí también existe el elemento de investigación como detective que, siendo francos, no es el más profundo o complejo del mundo. En Gotham Knights, también hay que hacer un poco de esto, pero está más simplificado con un sistema donde tienes que conectar los puntos A y B para avanzar.

Por ejemplo, si necesitas abrir una puerta secreta, tienes que conectar las pistas a tu alcance que pueden ser: una fecha, la hora de un reloj o un número apuntado en un papel. Esas pistas son el punto A, por así decirlo, y el punto B es un microondas, un reloj digital o un termostato. Uno de esos electrónicos abre la puerta secreta con uno de los códigos que puedes ver en pantalla, solo hay que conectarlos uno a la vez y listo.

Entendemos que hayan querido abarcar una audiencia más joven, pero la idea es presentarle retos al jugador, no poner un puzzles sin sentido.

Es Gotham, pero más limpia

Y hablando de exploración, esta nueva versión de la ciudad es linda, grande (mas no gigantesca) y más iluminada, que no es algo malo, pero definitivamente te hace extrañar las calles del viejo Gotham.

Hay varios métodos para recorrer la ciudad. El primero y básico es a pie y usando tu grapple gun para sujetarte de puntos estratégicos como cornisas, alumbrado público y otros puntos altos de donde poderte sujetar. Luego tenemos la moto que a veces puede ser muy desesperante porque el manejo no es el más preciso y se atora con todo: postes, paredes, contenedores de basura, etc. Alguien había hecho un comentario de que comparar el batimóvil de Arkham Knight con las motos era absurdo pues Batman manejaba prácticamente un tanque, y es cierto, pero el asunto es: si vas a crear un nuevo medio de transporte ficticio para un juego de este tipo, tiene que ser eficiente y divertido.

El tercer método es usando el fast travel que claro, no funciona para cualquier lado, solo algunos puntos en específico de la ciudad y finalmente están las habilidades únicas de cada héroe, por así decirlo, que les permiten recorrer la ciudad con mayor facilidad, por ejemplo, Nightwing tiene una especie de glider y Batgirl puede planear con su capa como lo hacía Batman.

Algo que encontramos absurdo al recorrer las calles, es que aquí te cuentan las noches o los días. Cuando llegas a tu base puedes hacer varias cosas como construir una nueva armadura o mejores armas, accesorios, etc, también puedes aprender nuevas habilidades, practicar con ellas, revisar el tablero con las pistas que has ido recolectando y avanzar en la historia, etc., sin embargo, cada vez que regresas a la calle te lleva un conteo de lo que hiciste durante la noche, es decir, durante tu recorrido por la ciudad tienes que eliminar pandillas, detener crímenes, encontrar secretos y más cositas, de tal forma que cada vez que regresas a tu base de operaciones, te cuenta como un día transcurrido y te da un listado de lo que hiciste y dejaste de hacer. Genuinamente puedes llegar al día 23, sin haber progresado nada en la historia, pero haciendo un montón de cosas extras.

Imaginamos que la idea era darle un sentido de urgencia a tu progreso, pero es más un recordatorio de que tienes que salir a hacer todo lo que puedas en una noche.