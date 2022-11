Jennifer Aniston habla por primera vez de su infertilidad y su lucha por tener hijos

Jeniffer Aniston es una de las actrices más queridas y populares de todo el mundo, y no es para menos, ya que su carisma, belleza y talento han sido los atributos que la han catapultado a la cima de la fama.

Aunque a simple vista pareciera que su vida es perfecta, lo cierto es que no ha sido nada fácil para ella tener en equilibrio diversos aspectos de su vida, como por ejemplo sus relaciones amorosas y todo lo que éstas conllevan.

Como muchos recordarán, Jennifer se mantuvo por un años en el centro de atención al tener una relación con Brad Pitt, misma en la que todo el mundo había puesto grandes expectativas, sobre todo las relacionadas al matrimonio y a los hijos.

Desafortunadamente, después de un tiempo, esta relación terminó y ambos rehicieron su vida, y a pesar de que todo comenzaba a tomar de nuevo su curso con sus nuevas parejas, Aniston no daba indicios de que quisiera convertirse en madre, muy por el contrario de lo que sucedió con su ex, quien tuvo varios hijos adoptivos y propios con la actriz Angelina Jolie.

Respecto al tema del embarazo, muchas personas se quedaron con la idea de que Jennifer no quería convertirse en madre, pero nadie contaba con que esa historia cambiaría recientemente, cuando ella confesó en una entrevista que si quería embarazarse pero que no pudo, y que incluso lo intentó por medio una fecundación “in vitro”.

Por lo anterior es que a sus 53 años, la actriz estadounidense se dio cuenta de que ya no tenía nada que esconder, y ella misma fue quien habló por primera vez sobre el tema que la ha perseguido toda su carrera profesional y que nada tiene que ver con su éxito: el embarazo.

“Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Pero, simplemente, no lo piensas. Así que aquí estoy. El barco ha zarpado”, explica Aniston sobre la lucha que ha mantenido durante décadas contra la infertilidad en una entrevista para la portada de diciembre de la revista estadounidense Allure, sin aclarar si el tratamiento fue durante sus años de matrimonio con Brad Pitt o con Justin Theroux, o ambos. “De hecho, siento un poco de alivio ahora porque ya no hay más: ‘¿Puedo tenerlos?’. Ya no tengo que pensar en eso”, añade.

“Ese relato de que yo era simplemente egoísta, y de que solo me importaba mi carrera… Dios no permita que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo”, ironiza. “La razón por la que mi esposo me dejó, por qué rompimos y terminamos nuestro matrimonio porque no le daba un hijo, era todo una absoluta mentira. A estas alturas no tengo nada que esconder”, asegura Aniston, en clara referencia a su etapa junto a Pitt.

Aunque se lleva muy bien con sus dos exmaridos, reconoce que no tiene “ningún interés” en volver a casarse. “Me encantaría tener una relación, ¿quién sabe? Hay momentos en los que me haría un ovillo, me abrazaría a alguien y le diría: ‘Necesito apoyo’. Sería estupendo volver a casa y caer en brazos de alguien: ‘Ha sido un día duro”. Otra de las cuestiones sobre las que habla Aniston en la entrevista es de que no le gustan las redes sociales (llega a hablar de ellas como “tortura”) y que solo se abrió un perfil de Instagram, hace tres años, para contar el lanzamiento de su línea de cuidado de cabello LolaVie. También toca la presión de la edad. “Me siento genial con quien soy hoy, mejor que en mi veintena o mi treintena, o incluso a mitad de mi cuarentena. Tenemos que parar de decirnos mierdas a nosotras mismas”, asegura la actriz. “Un día tendrás 65 años y te dirás: ‘Estaba fabulosa con 53″.