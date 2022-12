Mujer asegura que es la reencarnación de Cleopatra y que viene a "revolucionar el mundo"

Recientemente, en las redes sociales se hizo viral la historia de una mujer que aseguró ser la reencarnación de Cleopatra, y que justo por eso, su misión es “revolucionar al mundo”.

De acuerdo con esta joven, ella descubrió desde hace un tiempo que tiene muchas similitudes con la reina Cleopatra, y no dudo en compartir su experiencia a través de su TikTok.

La joven afirmó que como la reina de Egipto, ella también vino a “revolucionar el mundo”, así que en el clip corto, enlistó algunas de las características que la relacionaban con la reina.

Entre algunas de las relaciones que la joven encontraba entre ella y Cleopatra estaban que en una regresión que ella hizo con un profesional pudo observar muy de cerca su vida pasada y se dio cuenta que era muy parecida a la de Cleopatra.

Otra de estas características es que Cleopatra era egipcia, y la joven afirma sentirse muy identificada con la cultura de ese país. Además de que la reina egipcia hablaba cinco idiomas y ella asegura también hablarlos.

“Creo que soy la reencarnación de Cleopatra, te voy a dar cinco razones... Una porque lo vi en una regresión, fue súper clara. Dos, porque Cleopatra era egipcia, yo siempre me he identificado con la cultura egipcia, yo amo Egipto. Tres porque Cleopatra hablaba cinco idiomas, yo habló perfecto cinco idiomas. Cuatro, Cleopatra era matemática y bueno siempre he sido muy buena en matemáticas. Cinco, Cleopatra era super seductora y bueno…”.

Por supuesto que ante el video de la mujer muchos han reaccionado de forma inesperada, ya que algunos se encuentran escépticos del tema e insisten en que ella miente, por otro lado hay quienes han dejado la duda al aire.

¿Tú qué opinas?