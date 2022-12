Motorola Edge 30 Ultra: unos pasos adelante y uno para atrás

Pero donde verdaderamente flaquea es en el video. Como mencionamos anteriormente, maneja el grabado en 4K sin problemas. Y a esto, nos referimos al sobrecalentamiento. Pero sí falla en varios aspectos: en poca luz, la imagen es muy ruidosa.

El zoom está limitado a 1.9X y, extrañamente, no usa zoom digital arriba de eso. Por último, el auto enfoque tiende a no decidirse; creando videos que no terminan de enfocar en un sujeto en particular.