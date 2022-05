Motorola Edge 30 Pro: un excelente equipo con algunas extrañas decisiones de diseño

Aquí es donde comenzamos a hablar de esas extrañas decisiones de diseño. No nos malinterpreten: La cámara de ningún modo es mala. De hecho, podemos afirmar que es la mejor cámara que ha fabricado Motorola hasta ahora. Los colores son realistas sin sobresaturar y el lente enfoca rápidamente a los objetos aún en movimiento. Las tomas de gran angular y macro conservan todos los detalles y se ven mejor que nunca. Por último, el modo nocturno sigue siendo tan bueno como en generaciones pasadas y se pone al tú por tú con el software de sus competidores.

Pero dónde nos encontramos con algunos “peros” importantes, es en el apartado de video. Este procesadores el más poderoso hasta ahora de Qualcomm y, sin embargo, no es capaz de capturar video 4K a 60 cuadros. Puede Incluso tomar vídeos 8K, pero sigue limitado a 30. Y el modo HDR sólo puede utilizarse cuando se graba en el modo 4K. ¿Por qué no podemos utilizarlo en 1080 que es una resolución menor? Los 8K se agradecen, pero cambiaríamos cualquier día de la semana esta resolución por tener más cuadros en el modo 4K. Por último, algo que tampoco entendemos, es por qué carece de zoom óptico. La mayoría de los equipos en esta gama cuentan con por lo menos aumentos de 2 a 3X, más 10X digital. Incluso, estas opciones han estado en su línea más alta desde el Motorola One Zoom. Probablemente sea una restricción de componentes y costos, pero no deja de ser extraño en un segmento que espera esta característica como parte integral de su definición.

Conclusión El Motorola Edge 30 Pro es un paso firme en el camino de la compañía para afianzarse como un competidor en la gama alta. Su desempeño y calidad de pantalla son formidables. Pero las opciones elegidas para la cámara lo dejan en una posición extraña contra el resto de la competencia. No todos los usuarios están en busca de una experiencia de zoom poderosa, pero es claro que la categoría lo ha hecho parte de ella a través de los años. El Edge 30 Pro es un excelente dispositivo que, a pesar de estas pequeñas diferencias, sigue siendo una excelente opción dentro del segmento de precio. Calificación: 9.3 Por Rolando Vera Adéntrate al Universo Maya que retrató Ariel Carlomagno para Latidos de México con el #MotorolaEdge30Pro y encuentra inspiración en cada historia.



