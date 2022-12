En pleno programa en vivo, Jason Momoa asegura que no quiere volver a usar ropa

A estas alturas de la vida, todos sabemos que Jason Momoa además de su talento, posee una belleza espectacular, y es que en más una de ocasión se ha dicho que es uno de los hombres más atractivos del planeta.

Aunque la belleza del físico no lo es todo, lo cierto es que el actor se ha vuelto popularmente famoso por la forma en que luce, sobre todo cuando aparece en la pantalla grande con poca ropa, o por accidente muestra un poco de los atributos que tiene.

Relacionado a lo anterior, Momoa causó controversia en las redes sociales, luego de que asegurara que no quiere volver a usar ropa y se desnudara en pleno programa en vivo.

Todo ocurrió durante el programa de Jimmy Kimmel, ahí Jason fue invitado para promocionar su nueva película de Netflix Slumberland.

Al llegar al programa, el actor llamó la atención al llegar vestido con un disfraz de superhéroe, el cual consistía en una pijama morada y un abrigo de terciopelo.

Durante la entrevista le preguntaron varias cosas sobre el proyecto que acaba de presentar y también se habló sobre un video reciente donde el actor que se convirtió en un meme.

Hace un tiempo atrás la estrella compartió un video en su cuenta de Instagram donde se encuentra pescando con unos amigos en un bote y tapando sus partes con un Taparrabo, Sin embargo, una ráfaga de viento hizo que la ropa volara y el actor quedó totalmente expuesto, lo que llevó a Jimmy a preguntar cómo se sentía.

Momoa explicó que está trabajando en un programa titulado “Chief of War“, que se traduce como “Jefe de Guerra” para Apple, de la que es creador, director, productor y escritor.

El proyecto está inspirado en el Hawái de las décadas de 1780 y 1790, por lo que utiliza un tradicional Malo hawaiano.

“Esto es lo que uso todos los días, me estoy preparando para este papel y me encanta estar en el personaje, así que me estaba curtiendo mi trasero blanco”, dijo.

Ambos se rieron junto con la audiencia y para finalizar agrego: “En realidad, ni siquiera me importa usar ropa ahora, ya que esto lo uso todos los días, todo el tiempo”.

Acto seguido, Kimmel preguntó si en este momento lo estaba usando, a lo que Jason Momoa sorprendió a todos diciendo que sí y procedió a quitarse la ropa para lucir su atuendo tradicional hawaiano.

