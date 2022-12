realme 9, un equipo que cumple con lo indispensable

El resultado es una buena cámara sin más. La mayor parte del tiempo obtendrás buenas fotos incluso en condiciones de baja luz, pero nada espectacular, incluso en su modo de 108 MP al hacer zoom te darás cuenta de que se va perdiendo la claridad de la imagen.

No es un desastre de cámara, pero esos 108 MP son más un ardid publicitario que una genuina ventaja competitiva, aun así, si te decides a comprarlo, no te llevarás una mala experiencia, solo, no esperes nada como lo que ofrece un teléfono dos o tres veces más caro.

Otros modos de fotografía hacen un buen trabajo, por ejemplo, la foto nocturna, que si bien no es la mejor, alcanza a capturar buenas imágenes con poca luz. El ultra macro logra buenos acercamientos y hasta tiene un escáner de texto que te ayudará a capturar párrafos cuando lo necesites. En el apartado de video lo esencial, video 720 o 1080 a 30 cuadros que si bien, no es como para hacer una película en tu teléfono, si capturan con buena calidad tus momentos especiales, aunque debes tener un poco de cuidado con las fuentes de luz muy brillantes ya que pueden saturar la imagen. Buena duración de la batería La batería de 5000 mAh que incluye te durará horas. Al usuario estándar es probable que la energía le dure 24 horas y todavía le sobre un poco para ponerse a ver videos por un rato, al usuario casual seguro que le dura día y medio sin problemas y al usuario intenso, que es aquel que usa el teléfono para todo sin soltarlo todo el día, ten por seguro que tendrás 8 horas de energía, y a la mejor hasta un poco más. Su cargador es de 33W, que no es precisamente el más rápido del mercado, pero con unos 30 minutos de carga tendrás suficiente para aguantar el viaje a tu casa mientras disfrutas una película. Entrada de audio para tus audífonos clásicos Algo que a veces se extraña en los smartphones de gama alta es la entrada de 3.5mm para los audífonos y es que, aunque hoy tenemos muy buenos audífonos inalámbricos que hacen un gran trabajo para cancelar el ruido y ofrecer gran calidad de audio, no hay como unos buenos audífonos de cable que ofrecen excelente calidad, además de la tranquilidad de que no se te pierdan. No es 5G Aunque en este momento el 5G todavía no es tan importante, siempre vale la pena estar preparados para el futuro, tristemente, este equipo sigue siendo solo 4G, por lo que te estarás limitando un poco en caso de que quieras cambiar a la nueva red en los próximos meses, ahora que, si el equipo no está pensado para un usuario demandante, la tecnología 4G basta para estar comunicado con acceso a internet. Conclusión Lo que te ofrece Realme en el realme 9 por el precio está bien, pero cuando lo comparas con otros modelos, como, por ejemplo, el Realme 9 Pro+, sientes que se queda corto en prestaciones. En general no es un mal equipo, es cumplidor, pero ese pequeño hipo que le da todo el tiempo puede ser desesperante. Esperemos que logren reparar ese error pronto. Calificación: 6.5