Recibe su primer sueldo y lo usa para regalarle a su hermanito los zapatos que tanto quería

Nada mejor que tener cerca de ti a personas que te demuestran cuanto te aprecian con algún detalle que siempre quisiste, tal cual le pasó a un joven que recibió el regalo de sus sueños por parte de su hermano, quien utilizó su primer sueldo específicamente para esa causa.

Esta es la historia de Fábio Batista, quien con tan solo 17 años, tuvo un gesto muy hermoso con su hermanito Felipe, de 12, pues en cuanto recibió su primer sueldo, en lugar de pensar en sí mismo, quiso cumplir el sueño a su hermano menor.

Cabe destacar que Fábio comenzó a trabajar en una empresa con la única finalidad de ayudar a su familia con los gastos, pero el día que recibió su primer sueldo no pudo pensar en nada más que comprarle con urgencia los zapatos que su hermano necesitaba.

Por lo que circula en internet, al parecer todo lo anterior tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil.

De acuerdo a lo que contó Fábio ya le había dado unas botas de futbol a su hermanito pero ya eran viejas. “Eran mías y yo se las di porque le quedaban bien, pero se las quitó y no me dijo nada. Lo empecé a ver con zapatillas para salir a jugar pelota. Después, le pregunte que le había pasado a las botas y me dijo que se habían despegado”.

Como su sueldo es muy modesto, Fábio no pudo hacer la compra en efectivo, así que le pidió a su mamá que le prestara su tarjeta de crédito para ir pagando las botas de futbol poco a poco.

"Mi mamá me apoyó y me dio la idea de darle una sorpresa. No le dije que le iba a comprar las botas, y no esperaba esa reacción de él".

Al final, Fábio logró saldar la deuda con su madre, a quien le dio todo lo que había ganado en su primera quincena.

Thatiane es la madre de estos muchachos, quien, al parecer, grabó el video que se ha vuelto viral en las redes. Ella dice estar muy orgullosa de sus hijos, pues en las imágenes se aprecia el gran cariño que se tienen.