Nocturnal llegará en el segundo trimestre del 2023

Sunnyside Games, una empresa con sede en Suiza fundada en 2013 dedicada a crear juegos 2D para PC y consolas como Towaga: Among Shadows y The Firm, así como Dear Villagers un publisher de videojuegos independientes como The Forgotten City, The Dungeon of Naheulbeuk, ScourgeBringer y Edge Of Eternity revelaron por medio de un comunicado y un tráiler su próximo juego de plataforma Nocturnal.

¿De qué trata Nocturnal?

Esta entrega es una odisea de exploración de acción inspirada en el antiguo imperio de Persia, aquí los jugadores tendrán que descubrir secretos que se esconden bajo una neblina que envuelve una misteriosa isla.

Ardeshir, un soldado de la Llama Duradera, después de un difícil y largo viaje a través del mar agitado, regresa a su isla natal de Nahran. Envuelto en una misteriosa y sombría niebla, debe confiar en el fuego para acabar con fuerzas siniestras que se han apoderado de su tierra.

Gameplay Las llamas tendrán muchos usos en Nocturnal, ya que pueden protegerte de la niebla, quemar el escenario, activar ciertas maquinarias e incluso, acabar con seres de magia oscura que son inmunes al armamento convencional. Parte de la propuesta implica que habrá que tener cuidado con la misma niebla, ya que no podrás respirarla, por lo que tendrás que usar tu creatividad para sortearla y controlarla. “Con Nocturnal queremos combinar la inmediatez y la atemporalidad de las aventuras de plataformas clásicas con un dinamismo más moderno”, subrayó el cofundador de Sunnyside Games, Gabriel Sonderegger. “Las llamas y la niebla brindan a los jugadores un equilibrio perfecto entre sentirse débiles y oprimidos, con momentos fugaces de triunfo mientras envuelven sus armas en fuego. Creemos que aporta una mecánica única a un género clásico y esperamos que muchos jugadores disfruten de Nocturnal cuando se lance a finales de este año”. "Nos encantan los juegos de desplazamiento lateral clásicos con un toque nuevo y Nocturnal ha dado en el clavo", aseveró Guillaume Jamet, Director de Publicación de Dear Villagers. "El gameplay es rápido y frenético, al mismo tiempo que ofrece una buena dosis de tensión cuando tu llama se va apagando y estás siendo atacado por fuerzas oscuras entre las sombras. ¡Es fantástico!”. Este videojuego llegará a PC y consolas durante el segundo trimestre de este 2023. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dear Villagers (@dearvillagers)