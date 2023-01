Feminista critica a Shakira por ser "ruin y machista" con Clara Chía en su canción con BZRP

En los últimos días hemos visto cómo Shakira está disfrutando de las mieles que le ha dejado su más reciente éxito, “Session 53”, canción que hizo en colaboración con Bizarrap y que hasta el momento acumula más de 200 millones de reproducciones.

Sin embargo y a pesar de las centenas de muestras de amor y comentarios a su favor, hay quienes salieron a criticarla, sobre todo por la forma en que ha afrontado la situación emocional que le dejó el término de su relación con Gerard Piqué.

Relacionado a lo anterior, algo que llamó la atención en las redes sociales es el comentario que hizo una joven feminista hacia Shakira, y es que la criticó por ser “ruin y machista” con Clara Chía en su canción con BZRP.

La mujer de nombre Noor Ammar Lamarty, la cual tiene en la descripción de su perfil que es “Feminista maghrebí”, compartió con los internautas lo que piensa sobre la canción de la colombiana, indicando que esta compara a la actual pareja de Gerard Piqué con un objeto, lo cual no debería hacer.

“Shakira se cosifica y cosifica denigrando a la nueva pareja de su ex bajo la frase de ‘cambiar un Rolex por un Casio’. Somos humanas no objetos. No hay nada de empoderante en usar el morbo para ser ruin y machista con otra mujer porque ocupa tu lugar. Hay que saber irse”, inicia el hilo la fundadora de Women By Women.

De esta manera, también afirmó que la cantante debería aceptar el hecho de que ya esta relación finalizó. “Saber irse es aceptar que no tienes que estar a gusto con una situación para aceptarla. Consiste en no construir tu vida entorno a una ruptura con el egocentrismo suficiente para marcarte un álbum señalando a alguien con quien has compartido tanto, pero que ya no es para ti”.

“Consiste en dejar de vivir en torno al rechazo de un hombre. Y no es empoderarse, es saberte con poder emocional y moral sobre tu vida y tu camino. Y eso no se tiene cuando las frases que motivan tus canciones y aplauden tus fans resentidos aluden a superficialidades varias”, indica.

Por si fuera poco con lo anterior, en sus comentarios menciona algunas de las frases de la ya famosa canción, como por ejemplo: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, y asegura: “No Shakira, tu dinero y tu poder no compran tu estado emocional, tampoco suple tu dolor, hablar de una mujer que tiene derecho a estar con quien quiera porque la gente no es de nadie. Una mujer con una intimidad reventada ya”.

La chica asegura que a pesar de que a todas de una u otra manera les han roto el corazón y catalogó esto como algo “mezquino e infantil”. “A todas nos han roto el alma y el corazón, y no creo que todas las mujeres nos hayamos dedicado a escribir a la “siguiente” o a decir barbaridades de ella por compensar nuestro daño. Es mezquino e infantil. El poder se ejerce con responsabilidad, si no es peligroso”.

“Es muy peligroso que una mujer con millones y millones de visualizaciones señale a otra mujer de forma implícita por su relación con su expareja. Atentaría fácilmente contra su derecho al honor y a la vida privada. No todo vale, no todo gira en torno al amor de un hombre”, finalizó.