Shakira reveló los medios a los que tuvo que acudir para descubrir la infidelidad de Piqué

Hoy debería ser un día muy importante y especial para Shakira, pues es su cumpleaños número 46, y aunque muchos esperan en un día como estos mucha felicidad y amor, lo cierto es que para ella tal vez no sea así, ya que aún está envuelta en los dimes y diretes que ha provocado la infidelidad que sufrió por parte de su expareja, Gerard Piqué.

Como muchos saben, el cumpleaños de la colombiana se empata con el de su ex, quien ahora está cumpliendo 36. Y es triste saber que este es el primer año que pasan separados.

También puedes leer: Componen canción que apoya a Piqué y responde a "Session 53" de Shakira y BZRP

Shakira ha llevado adelante su rutina de forma natural en el día de su cumpleaños. A primera hora se la vio salir de su casa junto a su hermano Tonino que maneja su carrera y también se dividen tareas en lo que respecta al cuidado de sus padres. Luego acompañó a sus hijos de la escuela a su casa y no volvió a hacer ninguna aparición.

Durante la mañana y según consigna el medio The Objective llegó a su casa un enorme regalo que al parecer tenía que ver con el surf pero no se sabe de parte de quien. Por su parte, Gerard Piqué sólo se limitó a colocar 36 en el su cuenta de Twiiter y aún no hay fotos de la celebración con Clara Chía Martí.

Quizá te interese: Clara Chía termina en el hospital; Ser “la mala del cuento” la está consumiendo

A todo lo anterior, parece que el pasado no quedará atrás fácil, ya que la cantante se habría encargado de enviarle un regalo a Piqué, pues justamente filtró información nueva a la prensa de cómo supo que el deportista le era infiel. Ella siempre dijo que la pista estaba en la nevera de su casa ya que notaba que faltaban alimentos que él no consumía durante sus ausencias.

Pero ahora se supo que la intérprete de "Monotonía" ante las sospechas, contrató a una agencia de detectives para que siguiese los pasos de Gerard Piqué mientras estaba 17 días en Estados Unidos para grabar el programa ‘Dancing With Myself’. Como resultado los profesionales de la investigación le enseñaron varias fotos de su pareja con Clara Chía Martí y allí llegó el fin de la relación.

Te recomendamos: Piqué y Clara Chía estarían planeando su boda para el cumpleaños de Shakira