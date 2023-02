 Por esta razón Irina Baeva ya no sube fotos con Gabriel Soto

Una vez más, Irina Baeva y Gabriel Soto están en el tema de conversación, esta vez al aclarar por primera vez la razón por la cual ya no suben fotos juntos en las redes sociales.

Cabe señalar que lo anterior dio claridad a muchos, ya que desde hace un par de meses se especuló que su relación terminó por completo y que incluso hubo una mujer en discordia, la cual lleva por nombre Sara Corrales.

Ante las crecientes especulaciones, Irina Baeva no tuvo de otra que dar la cara y hablar sobre lo que estaba ocurriendo en su relación.

Al respecto, Irina contó en entrevista para Despierta América que las razones por las cuales ya no presume su relación en la red es porque simplemente se dieron cuenta de que no tenían que rendirle cuentas ni demostrarle nada a nadie.

“A estas alturas del partido decidimos ya no participar en los dimes y diretes. Ya no tenemos que demostrarle nada a nadie, ya no tenemos que andar publicando o diciendo para que alguien nos crea”, dijo de forma contundente ante las cámaras del matutino.

De igual manera, la artista recalcó que tanto ella como Gabriel Soto estaban cansados de tanta controversia, por lo que decidieron darle un vuelco a la situación.

Respecto a la boda, que se ha aplazado en múltiples ocasiones, Irina dio a conocer que aún espera casarse con el actor, pero destacó que aún no han logrado pactar una fecha a la ceremonia nupcial.

“Sigue la boda en pie, todo en orden. Finalmente cuando a mí me preguntan cuándo es la boda, hasta cuando es gente cercana, finalmente híjole es algo que ni siquiera nosotros sabemos responder”, rescató.

Asimismo, Baeva agradeció a todo el público y a sus personas cercanas que le han mostrado apoyo ante todos los señalamientos mediáticos que ha atravesado recientemente.

“Yo le quiero decir a la gente que siempre está ahí, que siempre está con mensajes de cariño o no diciendo nada: gracias, de verdad muchas gracias”, puntualizó.