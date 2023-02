Pinocho de Guillermo del Toro ganó el Bafta a la Mejor Película Animada

Una de las mejores noticias de este día, es habernos enterado de que Guillermo del Toro ganó el Bafta a la mejor Película Animada por “Pinocho”.

Y no es para menos, ya que desde que se estrenó la cinta (la cual tardaron 15 años en terminar) del Toro no ha hecho más que acumular premios y miles de aplausos en todo el mundo.

También puedes leer: La Mole 2023, todo lo que debes saber de los primeros anuncios

Hasta el momento, estos son los premios que se ha llevado el cineasta mexicano por la película de “Pinocho”:

* Bafta 2023: Mejor película animada

* Golden Globes 2023: Mejor película animada.

* Critics Choice Award 2023: Mejor película animada

* Hollywood Music in Awards 2022: Mejor canción en una película animada.

* Los Angeles Film Critics Association 2022 (LAFCA): Mejor animación.

* Chicago Film Critics Association 2022: Mejor película animada

* Nominación para los Oscar 2023: Mejor película animada

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Guillermo se lleva un premio Bafta, pues le fue entregado por cintas como “La forma del agua” (2017)" y “El laberinto del fauno (2006)”.

Quizá te interese:"Pinocho" de Guillermo del Toro gana el premio a Mejor Película Animada en los Golden Globes 2023



“Y me gustaría agregar que le agradezco mucho a los Bafta permitirnos estar aquí, porque la animación no es algo para niños. Es un medio de arte, para todos. Debe estar en esta conversación”, dijo Guillermo del Toro al recibir su premio.

A lo largo de la temporada de premios, el cineasta ha subido al escenario para defender a la animación como un elemento importante para el séptimo arte y no solo como un medio para historias infantiles.

Para el Bafta, Pinocho compitió con Marcel The Shell With Shoes On, Puss in Boots: The Last Wish y Turning Red.

Te recomendamos: Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, “los tres amigos”, se reúnen en Hollywood