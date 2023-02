Natalia Lafourcade vivió la entrevista más incómoda de su vida en programa español

Hace unos días, Natalia Lafourcade experimentó una de las entrevistas más incómodas de su vida, y es que un conductor español la puso en jaque luego de hacerle una ronda de preguntas poco comunes e inesperadas.

Por lo que se sabe, la cantante fue invitada al programa La Resistencia, el cual es conducido por David Broncano.

Cabe descartar que en un principio parecía ir todo normal, pero de un momento a otro la situación se volvió extraña, luego de la primera pregunta que dejó desconcertada a Natalia.

''Gracias por invitarme a tu jardín y a jugar'', fueron las palabras que la cantante mexicana le dedicó a Broncano en un disco que le regaló al conductor, quien comenzó la charla con raras preguntas como por ejemplo, sobre hipopótamos.

No solo eso, él también le preguntó si en México existían los botijos, unas vasijas hechas de barro, pero aunque la cantante preguntó qué eran, el conductor no se detuvo a explicarle y siguió haciendo preguntas que evidentemente Lafourcade no entendió.

Lo más bochornoso fue cuando David le preguntó si alguna vez había defecado en el mar y entre risas le explicaba cómo era ese proceso, incluso realizó una cara para ejemplificar el gesto de una persona que hacía sus necesidades en el agua.

"¿Alguna vez has hecho caca en el mar?", le dijo Broncano a la cantante mexicana que quedó estupefacta con la entrevista y únicamente se limitó a responder que no había realizado nunca dicha práctica.

"Tienes una manera muy interesante de conocer a alguien", le dijo la veracruzana.

Por supuesto que ante el extraño diálogo, los fans no se hicieron esperar, pues de inmediato comenzaron a llenar las redes de comentarios. "Es como la peor cita del mundo”, "Dios, ni siquiera parece que están hablando el mismo idioma”, “Que incómodo momento”, "Ya lo vi 10 veces y quedó igual que Natalia”, se alcanza a leer.