PS VR 2, un visor con todas las prestaciones de nueva generación

Dejando de lado el apartado técnico y tal como lo podemos ver en el video que hicimos dentro de la redacción, la sensación de mareo ha sido menor y esto obedece a que el PlayStation VR 2 tiene mayores cuadros por segundo, haciendo que nuestro cerebro perciba menos esa irrealidad.

PlayStation desde la primera versión ha tomado en cuenta a los usuarios que utilizan gafas, por lo que la adaptación per se es muy buena, ya que puedes ajustarlos para tener completa comodidad y enfoque.

Mucho por delante

Obviamente esta tecnología apenas está empezando y aún hay juegos que tienen que pulir cosas como por ejemplo en Horizon Call of the Mountain, algunas veces al ir trepando, nuestras manos hacían cosas extrañas y perdíamos por completo la perspectiva de donde estábamos, pero nada que con una buena actualización no se pueda mejorar.

La versión estándar del visor tiene un precio de $15,999 aunque también se puede encontrar la edición con Horizon Call of the Mountain a un precio de $17,399 pesos.

Conclusión

El PS VR 2 es costoso, pero si eres un entusiasta de esta tecnología, te dará las prestaciones de cualquier visor de realidad virtual de última generación, a un costo de menos de una tercera parte de lo que realmente te gastarías en el mundo de la PC Master Race (Visor + Computadora con una GPU que soporte esta tecnología). No obstante, la posibilidad de poder jugar títulos en el modo cinemático justifica por completo la inversión, ya que una pantalla OLED de más de 55” te costará más que los propios visores.

Calificación: 9.5