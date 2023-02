 Empresa de Jeff Bezos lanzará el primer viaje espacial con tripulación exclusivamente femenina

Las mujeres están rompiendo las fronteras, y una prueba de ello es el ejemplo que pondrán en el espacio exterior.

Y es que recientemente, se dio a conocer que Blue Origin, una de las empresas de Jeff Bezos lanzará el primer viaje espacial con tripulación exclusiva de mujeres.

Por la información que se tiene hasta el momento, se sabe que esto ocurrirá en 2024, y la capitana de la nave será Lauren Sánchez, la novia del fundador de Amazon.

Por otra parte, las identidades de las cinco mujeres no se revelarán hasta que se acerque el lanzamiento, que aún no ha sido confirmado oficialmente por la compañía, pero sí en una entrevista a Bezos en el diario Wall Street Journal.

Cabe señalar que este plan se adelanta a los planes que tenía la NASA de llevar a las primeras mujeres astronautas a la Luna en 2025 como parte del programa Artemis.

¿Quién es Lauren Sánchez?

Aparte de ser presentadora de televisión, Lauren es piloto de helicóptero con licencia y fundadora de Black Ops Aviation, una compañía de producción y películas aéreas propiedad de mujeres. Aunque no tiene experiencia como astronauta, no es ningún impedimento para esta misión, ya que el objetivo estrella de la compañía Blue Origin es llevar a civiles al espacio, no a astronautas profesionales.

Según la empresa, los miembros de la tripulación recibirán entrenamiento completo para el vuelo al espacio en solo dos días.

Por el momento, Blue Origin cuenta con dos vehículos de lanzamiento, incluido New Shepard, llamado así por el primer estadounidense en el espacio, Alan Shepard. El vehículo autónomo y reutilizable consta de una cápsula para la tripulación y un cohete propulsor, impulsado por una mezcla de hidrógeno líquido y oxígeno líquido.

Se desconoce lo que cuesta un billete en este transporte de lujo, aunque un postor pagó hasta 28 millones de dólares por un asiento en el primer vuelo que tuvo lugar en 2021.

Blue Origin también está trabajando en un módulo de aterrizaje lunar, llamado Blue Moon, que pretende lanzar en 2024. “Blue Moon es un módulo de aterrizaje flexible que entrega una amplia variedad de cargas útiles pequeñas, medianas y grandes a la superficie lunar”, dice la empresa en su página web.