Paris Hilton y su esposo Carter Reum muestran a su bebé Phoenix

Paris Hilton y su esposo Carter Reum están viviendo una de las etapas más bonitas de su vida y es que hace apenas un mes celebraron la llegada de su primer bebé.

Cabe señalar que desde un principio, Paris fue muy discreta respecto a lo que estaba sucediendo con la gestión de su bebé, y no fue sino hasta que ya lo tuvo en brazos que compartió un mensaje y una fotografía de su recién nacido en la red.

Y como era de esperarse las emociones están a flor de piel entre ella y su pareja, ya que recientemente, mostraron el amor que hay entre ellos y lo que sienten por su bebé en unas primeras fotografías que hicieron públicas en las redes sociales.

La socialité presentó a su pequeño hijo a través de dos entrañables fotos de las que destaca, el primer posado familiar junto a su esposo, el empresario, Carter Reum, y otra, en la que aparece ella derrochando ternura mientras carga a su recién nacido.

No obstante con eso, Paris también compartió el nombre de su primogénito, quien se llama Phoenix.

Por supuesto que las reacciones fueron algo que ya esperaban, pues decenas de seguidores le mostraron muestras de amor y cariño.

Como dato curioso y que está relacionado al nombre de Phoenix, la también modelo le compartió a sus seguidores que, como sus padres, Richard Hilton y Kathy Avanzino, hicieron con sus hijos, ella quiere que su descendencia lleve nombres de lugares:

“Es un nombre que decidí hace años cuando estaba buscando ciudades, países y estados en un mapa, buscando algo que combinara con París y Londres. Quiero que mi hijo crezca sabiendo que el desastre y el triunfo van y vienen a lo largo de nuestras vidas y que eso debería darnos una gran esperanza para el futuro”, explicó.

Apenas a inicios de febrero, solo un par de semanas después de haber dado a conocer su debut como mamá, París y su esposo, Carter Reum, desfilaron enamorados sobre la alfombra roja de los Grammy.

Después de compartir con el mundo la noticia de la llegada de su pequeño, Hilton concedió una sincera entrevista a People en Español en la que confesó que convertirse en madre fue un camino muy largo; sin embargo, después de mucho tiempo intentándolo, recibió a su bebé a través de un vientre de alquiler: “Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado. Estamos muy emocionados de formar una familia juntos y nuestros corazones explotan de amor por nuestro bebé”.

La empresaria reveló que fue Kim Kardashian quien le aconsejó congelar sus óvulos, un proceso que realizó en el 2020, para realizar una In Vitro: “Estoy feliz de que me haya dicho ese consejo y me haya presentado a su médico”, explicó Hilton durante su participación en el podcast The Trend Reporter with Mara.

