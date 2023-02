"Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras": Shakira lanza indirecta a Clara Chía

Pareciera que Shakira aún no supera lo que vivió con su expareja Gerard Piqué, y es que no obstante con las indirectas que le ha mandado a través de sus canciones, recientemente la colombiana concedió una entrevista en donde se lanzó por completo contra Clara Chía, la nueva novia de su ex.

Fue en una charla que Shaki tuvo con el periodista Enrique Acevedo en donde habló de cómo ha cambiado su vida desde que terminó su relación con el exfutbolista, su música y sus hijos.

Una de las cosas que comentó la cantante y que llamó más la atención fue que expresó su sentir sobre lo que está viviendo, y es que asegura sentirse con gran dolor luego de que le fueron infiel.

“En una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz”, dijo en la entrevista publicada el 21 de septiembre de 2022.

No obstante con lo anterior, y a pesar de todo lo que ha sucedido, la barranquillera insistió en que esta lista para “un segundo round”.

En un adelanto a lo que será la entrevista que sale al aire este lunes 27 de febrero, la colombiana se ve con un outfit moderno de pantalón negro con chaqueta corte de cuero a juego, que resalta su belleza junto al presentador de N+, regalando una sonrisa que refleja tranquilidad y serenidad.

Pese a que en su canción Music Sessions #53 con Bizarrap lanzó sus dardos contra Piqué y Clara Chía, mencionándolos con sus nombres, esta vez la súper estrella latina fue más discreta, pero dejó en la mesa unas indirectas de lo que puede ser interpretado como un mensaje en medio del conflicto que protagoniza con su rival.

Ha sido un año que comenzó con más éxitos para su carrera, pero su vida privada se encuentra en la mira de millones de seguidores y de los medios, que están a la expectativa de lo que pasará, tras su separación con el hombre con el que compartió más de 12 años.

Sin soltar el dedo del renglón, Shakira fue dura en algunas afirmaciones, sin dar mucho contexto de sus palabras. “Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”, dijo en lo que pudiera ser clara referencia a las indirectas que ya le ha enviado al nuevo amor de Piqué.

Y sin temor a lo que vendrá y a lo que la vida le depara, afirma que está lista y preparada para el futuro. “Estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y que me muestre qué más hay… a ver”, comentó con un aire de desafío que es parte de su personalidad segura y llena de determinación.