Anna Kendrick interpreta a una mujer atrapada en una relación abusiva en "Alice, Cariño"

¿Has estado o has sabido de alguien que se involucrara en una relación tóxica? Podríamos suponer que si abriste esta nota es por que sí, y no es para menos, ya que en la actualidad, muchas conductas abusivas han sido normalizadas, al punto de que a algunas personas les es imposible identificar cuando están siendo víctimas de algún abusador.

Justo por lo anterior, te queremos compartir el título de una película que te podría abrir los ojos y si es que estás expuesto a una situación así en tu relación de pareja, darte cuenta y poder tomar medidas en el asunto.

La cinta de la que hablamos lleva por nombre “Alice, cariño”, la cual retrata a la perfección cómo es el control abusivo dentro de las relaciones de pareja.

En "Alice, cariño", Anna Kendrick interpreta a una mujer exitosa de 30 años atrapada en una relación emocionalmente abusiva con Simon, interpretado por el actor británico Charlie Carrick.

Al respecto Kendrick, durante la promoción de la película, ha hablado sobre sus propias experiencias de estar en una relación emocionalmente abusiva. Fue esta percepción personal lo que la convirtió en la "persona adecuada" para Alice, explica la guionista del filme, Alanna Francis.

"Fue muy productivo para mí poder hablar con ella y evocar algunas de sus experiencias", dice la guionista, que a su vez se inspiró en su propia historia de una relación anterior.

En esta película se examina una relación que es emocionalmente abusiva. La organización benéfica de abuso doméstico Refuge describe este tipo de abuso como control coercitivo, "donde un perpetrador usa un patrón de comportamiento a lo largo del tiempo para ejercer poder y control sobre una pareja".

Sin embargo, en un borrador inicial del guion, Francis estuvo tentada de incluir una escena que mostraba evidencia de que Alice estaba siendo abusada físicamente.

"Si soy realmente honesta, ese borrador probablemente estuvo marcado por el temor a que la gente no entendiera. Cuando hablamos de eso, el equipo que me rodeaba dijo: 'No, podemos hacer la versión sutil', y todos se centraron totalmente en eso".

Nighy agrega: "Debido a que es una forma de abuso recientemente diagnosticada, entendida y comentada, creo que había una ansiedad sobre si podía ser la guía de la película o no. Y creo que puede serlo absolutamente".

Algo que ha llamado mucho la atención es que existe un diálogo clave en la película, y éste ocurre cuando las mejores amigas de Alice organizan una especie de intervención y se la llevan a un pequeño retiro.

"Pero él no me hace daño", dice Alice, mientras lucha por aceptar la verdad sobre su relación.

¿La verías? ¿Has estado expuest@ a una situación así?