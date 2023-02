Shakira rompe el silencio tras sus canciones contra Piqué: "He sido dependiente emocionalmente de los hombres"

Luego de muchos meses de interrogantes, Shakira por fin tomó la decisión de dar una entrevista y contar todo lo que ha sido de ella desde que terminó para siempre su relación de 12 años con Gerard Piqué.

Como bien sabemos, las últimas cuatro canciones de la colombiana han generado un gran impacto en el mundo, sobre todo porque la mayoría de las personas que las han escuchado y que se identifican ellas, han atravesado por una situación similar, en donde una mujer o un hombre llegan de forma inesperada a interrumpir la conexión que existía en una pareja.

Y ahora que ha dejado entrever parte de lo que siente a través de las letras de sus canciones, esta vez, Shakira decidió abrir su corazón y hablar abiertamente de lo que pasó, de lo que siente y de lo que hará, ahora que Piqué ya no forma parte de su vida.

Dicha charla la concedió al periodista Enrique Acevedo, titular del principal noticiero de Televisa, y con él afirmó que siempre ha sido muy honesta en sus canciones y confesó sorpresivamente que siempre ha sido "dependiente emocionalmente de los hombres".

En la conversación, la colombiana también habló de la polémica que desató la Music Sessions, Vol. 53 que grabó con el productor argentino Bizarrap, en la que además de dedicarle la tiradera a su ex también se le fue encima a la novia de éste, lo que suscitó un debate entre las mujeres sobre el que dijo encontrarse al centro.

“Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad. En un punto en el que el apoyo que podamos recibir las unas de las otras es muy relevante, es importantísimo. Como decía Madeleine Albright, secretaria de Estado estadounidense, una frase que me encanta y dice que ‘Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras’. Estoy completamente de acuerdo”, aseguró.

En la charla la cantante explicó que además de romper con Gerard Piqué, la separación del ex futbolista le permitió acabar con concepciones y "sueños" que ella también creyó que existían.

“Creo que yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse y que una familia… Bueno, yo también tuve ese sueño de tener una familia, en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera y creo que conmigo lo ha hecho con creces, con estos dos niños estupendos, maravillosos que me llenan de amor cada día”.

Algo que llamó la atención de esta entrevista, fueron sus declaraciones sobre que ha sido dependiente emocionalmente de los hombres, y que no se bastaba con ella misma.

“También he encontrado que esta fábula de que una mujer definitivamente necesita a un hombre, de que siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, debo confesarlo. He sido una enamorada del amor y creo que esa ‘historieta’ de alguna manera he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma, hoy en día. Que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sale fortalecida, y cuando sales fortalecida es porque has aprendido a conocer tus propias debilidades, a aceptar tu vulnerabilidad también, a expresar eso que se siente, ese dolor. Porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión”.

Finalmente, la intérprete de “Monotonía” expresó que en este tiempo que ha estado sola y en proceso de sanación se ha conocido más a sí misma y ha aprendido a reconocerse como una mujer en plenitud, que es capaz de sobrevivir a un proceso doloroso y levantarse más fuerte que antes.

"Creo que he logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé que podía. Ahora me siento completa porque siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona. Pero esa fortaleza, para que sea verdadera y no sea una fachada, tiene que ser una fortaleza como resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de entender, de tolerar la frustración. De que hay cosas en la vida que no salen como uno quiere. De que hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo e intentar reconstruir", dijo.