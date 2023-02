Así reaccionó Anuel AA a "TQG", la nueva canción de Karol G y Shakira

Hace unos días, la nueva canción entre Shakira y Karol G que lleva por título “TQG” le dio la vuelta al mundo, y no solo por el ritmo pegajoso, sino por la peculiar letra, en donde ambas colombianas le mandan indirectas a sus ex: Gerard Piqué y Anuel AA.

Cabe señalar que aunque la historia entre estas parejas terminó ya hace un tiempo, las cantantes dejaron claro con su nueva canción que todavía había mucho que decir y sentimientos que expresar.

Pero así como ellas se han tomado el tiempo y espacio para compartir con el mundo lo que sintieron tras una infidelidad, también se está en espera de que Gerard y Anuel expresen lo que piensan en estos momentos.

Y un claro ejemplo de lo anterior, se suscitó recientemente, ya que el ex de La Bichota ya habría dejado una indirecta relacionada al nuevo tema de las colombianas.

Cabe señalar que la polémica entre Anuel y Karol en esa canción fue por la frase: “Dándome like a la foto mía”, ya que hace referencia a que el puertorriqueño le dio 'me gusta' a una fotografía de ella en la playa cuando ya no estaban juntos y él estaba con una nueva pareja.

A diferencia de Gerard Piqué, Anuel AA ha querido responder a las indirectas que le mandó su expareja en la canción. El 'reguetonero' ha aprovechado su última publicación de Instagram para mandarle una directa a Karol G. "Debate amistoso: ¿Cuál es la razón de que Anuel AA sea tan inolvidable?", ha publicado en su perfil.

Eso no es todo, ha querido ir más allá y ha expresado su propia opinión. "Esta perla me ha hecho el hombre más inolvidable sobre la faz de la Tierra", concluyó en la publicación que ha sido todo un éxito con más de un millón y medio de 'me gusta' y miles de comentarios.

