Michael B. Jordan se encuentra a su bulleadora de la escuela y así la enfrentó

¿Te imaginas encontrarte en el futuro con la persona que te hizo la vida de cuadritos cuando estabas en la escuela? Bueno, pues la historia que te contaremos a continuación seguro que te sorprenderá, ya que así le paso a Michael B. Jordan.

¡Así como lo lees! El famoso Michael B. Jordan fue entrevistado nada más y nada menos que por una joven reportera que lo bulleo cuando estudiaban juntos.

Lo anterior ocurrió en la alfombra roja de la premier de la película Creed III, ahí el actor y también director se encontró con una reportera que supuestamente le hacía Bullying cuando iban juntos al colegio.

En cuanto la vio, el actor reaccionó de una forma inesperada, ya que en cuanto le dijo que habían ido juntos en el “Chad Science Academy”, él recordó que lo molestaba y le ponía apodos.

Ante esto, la entrevistadora negó haberle hecho bullying a Michael B. Jordan. Sin embargo, el histrión afirmaba que ella era la culpable de ponerle apodos en la escuela.

"No, yo no dije eso, me han citado mal. No me habrás escuchado decir eso, pero dije que nos reíamos de tu nombre", dijo la reportera.

Después de esto, la entrevista a Michael continuó y la periodista preguntó sobre cómo fue filmar en Atlanta, así como los próximos proyectos del actor y él respondió amablemente. Sin embargo, la tensión por el bullying ocurrido en la escuela se veía a leguas.