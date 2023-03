Lupillo Rivera confiesa si firmó acuerdo de confidencialidad para ser novio de Belinda

Belinda sigue siendo el tema de conversación de las redes sociales, y no necesariamente por Christian Nodal o los nuevos proyectos que tiene en la música o la actuación, sino porque recientemente, se habría dado a conocer que hacía firmar acuerdos de confidencialidad a los hombres que sostuvieron una relación amorosa con ella.

Relacionado a lo anterior, algo que llamó la atención de todos es que Lupillo Rivera pudo haber sido parte de esos hombres que firmaron todo lo que les pedía Beli, con la única intención de que ella estuviera sostuviera una relación “estable” con ellos.

Cabe señalar que hace poco, Lupillo fue interceptado por algunos reporteros que le preguntaron de manera directa si, al igual que pasó con José Ángel Bichir, él también había firmado un acuerdo de confidencialidad con la ojiverde.

Y es que recordemos que a principios de marzo y durante la alfombra roja de la serie “Mariachis”, el actor aseguró que mantuvo una supuesta relación amorosa con la intérprete de “Luz sin gravedad”, pero que no pudo dar detalles de eso debido a que había firmado un acuerdo de confidencialidad.

“Aseguran que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda; eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto a eso porque firme un contrato de confidencialidad (…) Insisto, no quiero tener demandas”, explicó Bichir.

Relacionado a lo anterior, cuando le preguntaron a Lupillo sobre si había firmado algo, él respondió contundentemente que no y aunado a eso, insistió en que no tiene ningún comentario negativo que decir respecto a la cantante.

“No no, si me va a demandar pues no hay problema nosotros solucionamos el problema rápido”, puntualizó el mexicano antes de seguir hablando con los reporteros de otros temas.

Belinda no se ha declarado al respecto de las declaraciones de José Ángel Bichir y este no ha expuesto más detalles de su supuesta relación con la cantante.