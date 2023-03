Andrea Legarreta entrevista Erik Rubin y no pudo contener las lágrimas

Muchos han estado al pendiente de Andrea Legarreta en los últimos días, y es que de manera sorpresiva anunció que se separaría de Erik Rubín tras 22 años juntos.

Desde que lo dio a conocer, la conductora pidió mucho respeto por la situación, ya que se encontraba sensible y vulnerable al tratar de entender todo lo que estaba sucediendo y próximo a cambiar.

Sin embargo, hace poco volvió a sorprender a todos, pues después de anunciar su divorcio, invitó a Rubín al programa “HOY” para hacerle una entrevista.

Como era de esperarse, la charla resultó muy emotiva para ambos, ya que se hicieron y respondieron varias preguntas personales.

Lo anterior lo compartieron durante la sección “La Tina”, ahí Andrea tuvo una conversación sincera con quien fuera su pareja por más de dos décadas.

Todo comenzó cuando Legarreta preguntó a su expareja qué tres deseos pediría. A lo que Rubín contestó:

“Fíjate que soy sumamente afortunado. He logrado cumplir todos mis sueños. Uno de ellos era formar una familia y tú me lo has regalado. Profesionalmente, la verdad, es que no me he quedado con ganas de nada”.

Por su parte, Legarreta aprovechó para agradecer el apoyo de los televidentes y seguidores que han mandado buenos deseos a los dos.

“Creo que es un buen momento para nosotros agradecerles. Porque en medio de lo que puedan decir, hay mucho amor. Y sí hay gente que le cuesta trabajo entenderlo. No puedes no amar a una persona que te dio lo más bello de tu vida, los momentos más hermosos. Pero, aunque no lo entiendan, ese no es problema de nosotros, es problema de ustedes”.

Ante eso, el músico añadió:

“Estamos en un ejercicio que nos sugirieron, que desde hace tiempo nos habían sugerido, que llegó el momento en que pensamos que es el momento correcto para hacerlo. Y que estamos seguros que vamos a estar bien, que hay mucho amor de por medio”.

Ante el comentario de Erik y Andrea Legarreta aseguraron: “La moneda está en el aire”, refiriéndose a que aún no está decidido si esta separación será permanente.

Previamente, el cantante había mencionado en una entrevista con una publicación que la decisión de separarse surgió como una sugerencia de sus terapeutas y que, efectivamente, no saben qué pasará en el futuro próximo.

Lo que sí quedó claro durante esta entrevista en “HOY” fue el enorme cariño que hay entre el músico y la conductora.