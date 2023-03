Sin indirectas Tatiana supera a Shakira y Karol G con "No me Quiero Bañar"

Estamos seguros que con lo que te contaremos a continuación te quedarás con el ojo cuadrado, y es que recientemente, se dio a conocer que Tatiana superó a Shakira y a Karol G en el número de reproducciones en YouTube que alcanzó con su más reciente canción “No me quiero bañar”.

De esta forma es que la cantante acumuló más de los mil millones de reproducciones en su tema “No me quiero bañar”, con mil millones 694 mil 896. En tanto que “Bichota” de Karol G, solo tiene mil 164 millones 305 mil 514 reproducciones.

Al respecto de su logro, Tatiana le comentó a Maxine Woodside que para ella saber de este logro es maravilloso, pues siente que los peques a pesar del paso de las generaciones siguen escuchando canciones infantiles.

“Siento que es un gran logro, porque todo el mundo me dice que los niños ya no escuchan canciones infantiles, ya se aburren, ya quieren ser adultos, que ya no pega lo infantil, y ahí está la prueba de que sí siguen escuchando música sana, divertida, hecha especialmente para ellos”.

De igual manera, se mostró muy agradecida con los papás, su público y hasta con los maestros quienes siguen poniendo sus canciones a sus hijos.

Para Tatiana ser una de las solistas en superar los mil millones de vistas le resulta bastante gratificante y más cuando hay artistas que compiten con ella como lo son Shakira y Karol G, quienes aún no logran esta cifra con sus canciones.

Al final, Tatiana reveló que la canción “No me quiero bañar”, se la compuso a su hija cuando era pequeña y como todo buen niño se rehusaba a bañarse, una etapa en la que los papás padecen mucho.

