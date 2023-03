Joven recurre a usar barba falsa para sentirse más segura al salir de noche

La mayoría de las mujeres se sienten vulnerables ante lo que les pueda suceder estando en la calle, sobre todo de noche. Es por eso, que ante el temor, muchas de ellas se han visto en la necesidad de buscar opciones que las hagan sentir protegidas, como en la historia de la joven que te contaremos el día de hoy.

Y es que en TikTok una mujer se hizo viral luego de compartir con sus seguidores cómo le hace ella para sentirse segura mientras camina de noche en las calles.

Esta es la historia de Marina, una joven que compartió el truco que utiliza para pasar desapercibida, y se trata de utilizar una barba artificial que le permita camuflajearse como un hombre.

En el video corto, ella explica que esta medida la utiliza cuando se siente expuesta, con miedo e insegura. Por lo que ya le ha hecho una costumbre cargar la barba todos los días en su bolso.

“Para los que no sabéis el por qué llevo una barba en el bolso, muy sencillo: la llevo porque me siento más segura con una barba en el bolso”, dijo la joven.

Marina explicó que utiliza la barba cuando va sola por la calle de noche: “Yo voy andando por la calle sola de noche, cojo, abro el bolso y me pongo la barba. Y me siento genial y muy segura”, reveló.

La joven después se animó a colocarse la mencionada barba para mostrar a sus seguidores cómo le queda y aseguró que si alguien se la topa en la calle y la encuentra con esa barba no se le acercaría nadie porque da “bastante miedo”.

“Tú me ves así por la calle y tú no te acercas. Tú no te acercas. Doy bastante miedo. Además, estoy muy sexy. Eso es algo que se sabe”, expresó usando la barba. Luego contó que en ocasiones se ha olvidado de quitársela a la hora de entrar al metro.