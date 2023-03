Sportage 2023, primeras impresiones de una SUV que lo tiene todo

En cuanto a los aspectos tecnológicos de la versión SXL de esta SUV, nos gustó mucho que contará con compatibilidad tanto de Android como de iOS por medio de cable USB tipo A, aunque nos hubiera gustado que fuera por medio del USB-C (puerto que integra para la carga), de igual forma tiene un puerto de carga inalámbrica, así como puertos USB a los costados de los asientos delanteros para proporcionar energía a los que vayan en la parte trasera. El sistema de audio es bueno con un balance sobrio de bajos, aunque en la parte trasera no se disfruta igual. Dentro de las opciones de audio se puede desbalancear el eje central, pero notamos que es mejor mantenerlo en los valores por defecto. Entre sus amenidades destacamos su quemacocos que permite desplegarlo casi por completo hasta los asientos traseros.

Definitivamente lo más destacable son todos los asistentes de manejo que van desde sensores que te ayudan a redireccionar el volante en caso de que te desvíes, hasta identificadores de límites de velocidad y cámaras laterales que ayudan a cambiar de carril cuando prendes las direccionales, de igual forma como en otras versiones de SUV´s propias de Kia, agrega indicadores que se tornan en rojo en los espejos laterales que te indican si es seguro o no un cambio de carril. Algo que nos impresionó mucho, es la perspectiva 360 que te da en automático la SUV al momento de meterte en espacios reducidos para que evites golpear algo, este aplica tanto en exteriores como en interiores y es perfecto para estacionarse en lugares complejos.

Es de subrayar su cajuela que abre y cierra de manera automática por el espacio que tiene disponible, sin dejar de lado que tiene una buena cantidad de accesorios que la complementan tanto por dentro como por fuera.

Sin duda la Sportage SXL es la experiencia definitiva para alguien que busca una SUV con estilo y con lo último en tecnología enfocada a la seguridad.

Colores y disponibilidad

La Kia Sportage 2023 llegará al mercado mexicano en 6 colores para todas sus versiones:

Dawning Red

Fusion Black

Gravity Gray

Snow White Pearl

Steel Gray

Vesta Blue

El interior tendrá el color Saturn Black. En la versión EX, vendrá en tela, mientras que en la EX y SXL, en Piel. Los precios de esta nueva versión son: Kia Sportage EX en $626,900, la Kia Sportage EX PACK en $676,900 y la Kia Sportage SXL en $739,900.