 Reese Witherspoon solicita el divorcio y creen que Tom Brady es la razón

Recientemente, a todos sorprendió la noticia de que Reese Witherspoon le solicitó el divorcio a Jim Toth luego de 12 años de matrimonio.

Y es que lo que llama la atención de todo esto, es que hace un par de semanas comenzó a especularse que Reese y Tom Brady, el exesposo de Gisele Bündchen, estaban comenzando una relación.

Por la información que se tiene hasta el momento, la expareja publicó en las redes sociales que los motivos de su ruptura eran parte de “diferencias irreconciliables”.

Y aunque al principio no se hicieron muchos cuestionamientos, lo cierto es que los medios de comunicación internacionales no tardaron en dar sus versiones, y algunos aseguran que la razón anterior no fue exactamente lo que los llevó a la separación, sino que el fin del matrimonio pudo deberse a que la protagonista de “Legalmente Rubia” estaría teniendo una relación con Brady.

De acuerdo a la información que compartió el medio de comunicación TMZ, los documentos en los que la actriz estadounidense solicitó el divorcio fueron presentados en Nashville, Tennessee, el condado en el que Reese y Jim residen a lado de su pequeño hijo Tennessee James Toth.

De acuerdo con la actriz de 47 años, en este, ella y Toth vaciaron un plan de educación permanente para su hijo Tennessee, que estipula que ambos tendrán que tomar un curso de crianza para seguir compartiendo la custodia del pequeño de 10 años civilizadamente. También se ha dicho que la pareja intentó solucionar sus problemas, por lo que su ruptura fue una decisión que les llevó mucho tiempo.

De acuerdo con Page Six, Reese ha atravesado momentos muy complicados, debido a que se negó por mucho tiempo a reconocer las grandes diferencias que existían entre ella y Jim, debido a que él ha elegido llevar una vida mucho más tranquila, mientras que ella llena su agenda de compromisos laborales que impidieron que la pareja tuviera tiempo para relacionarse, siendo este supuestamente uno de los factores que desencadenó los problemas entre ellos.

Finalmente, es importante mencionar que Tom Brady se divorció de Gisele Bündchen hace apenas seis meses.