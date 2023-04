Bad Bunny recibe golpiza de luchadores de la WWE

Bad Bunny es el tema de conversación de las redes sociales y es que recientemente, se dio a conocer que recibió una golpiza por parte de luchadores de la WWE.

Internautas al enterarse de que Dominik Mysterio y Damien Priest habían golpeado al “Conejo Malo” en el Monday Night Raw, se sorprendieron, ya que nadie se imaginaba que terminaría en el piso, cuando simplemente había sido el invitado especial de WrestleMania.

Cabe señalar que durante la emisión, Bad Bunny dio lo mejor de sí en el ring al ayudar al Rey Mysterio, de hecho por unos momentos obtuvo la ventaja sobre Dominik Mysterio.

Lo interesante comenzó cuando Dominik vio a Bad Bunny en ringside y no dudó en enfrentarlo para decirle lo que pensaba. Inmediatamente, los comentaristas decían "no lo hagas, Dominik, no hagas algo de lo que te arrepentirás después", sin embargo, parece que Dominik había tomado la decisión de enfrentar al cantante de "Verano Sin Ti".

"Incluso con la familia no se juega", dijo Dominik de inmediato, y aunque Bad Bunny decía que lo que hizo estaba mal, Mysterio seguía diciendo que tendría que aprender su lección, "de una forma u otra".

Justo después de que Bad Bunny terminara de hablar y dijera "No fue nada personal, solo hice lo que tenía que hacer", desafió al luchador diciendo "No tengo miedo de ti, Papi", sabiendo que estaba provocando a Mysterio esperando un golpe del luchador, logró esquivarlo y responder con un potente golpe de derecha que dejó a su oponente en el suelo.

