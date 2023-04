Taylor Swift termina con Joe Alwyn después de 6 años de relación y cambia setlist de su tour

Recientemente, a todos sorprendió la noticia de que Taylor Swift y su novio Joe Alwyn terminaran su relación amorosa, luego de haber pasado seis años juntos.

Por lo que se sabe hasta el momento, al parecer todo entre ellos terminó de forma “amistosa” hace algunas semanas, y no se sabe mucho del tema ya que ellos siempre han sido muy discretos en torno al noviazgo que tenían desde 2016.

Cabe señalar que la situación fue confirmada por la cantante el sábado en unas entrevistas que dio a Entertainment Tonight y a la Revista People.

Desde ET también confirman que su separación era la razón por la que Joe Alwyn (32 años, Royal Tunbridge Wells, Reino Unido) no ha asistido a ninguno de los conciertos de la gira de Taylor Swift (33 años, West Reading, Pensilvania, EE UU), The Eras Tour, que arrancó el 17 de marzo en el State Farm Stadium de Glendale (EE UU), y que ha acaparado titulares por su espectacular producción y, sobre todo, por las 44 canciones de todos los discos de su carrera que interpreta en algo más de tres horas.

Swift y Alwyn por ahora no se han pronunciado sobre su ruptura. Algo que no es de extrañar, pues ambos han sido muy discretos respecto a su noviazgo, que comenzó en el año 2016. Y lo poco que se ha podido saber de su relación en este tiempo ha sido a través de las canciones que la artista le ha dedicado al actor durante el tiempo que han estado juntos.

Aunado a lo anterior, en las últimas horas se ha comenzado a especular que debido al rompimiento de su relación, Taylor cambiará por completo el setlist de canciones que preparó para su “Eras Tour”.

